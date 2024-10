Pourquoi Google va gagner la bataille de l’IA

Et à la fin, c'est la plateforme qui gagne.

En récompensant 3 scientifiques issus de Google, l’institution Nobel a donné un joli coup de pub à l’entreprise de Mountain View, bien mieux armée sur la conquête de l’intelligence artificielle que le grand public peut le penser.

Pour ce 97ᵉ épisode du podcast Déclick, Jérémy Lacoste vous propose de trancher un débat qui nous anime depuis deux ans : pourquoi Google va s’octroyer le leadership de l’IA sur le search. Malgré les ratés, les couacs et les critiques.

1 – Google, acteur incontournable de l’IA

Les prix Nobel de Physique et Chimie sont venus rappeler que Google n’est pas seulement un challenger face à OpenAI, mais est l’un des pionniers avec DeepMind et son Transformer. Un modèle datant de 2017 qui est à l’origine des LLM bien connus aujourd’hui, dont ChatGPT.



🔍 Un atout clé : son moteur de recherche

Son moteur de recherche est un avantage compétitif énorme. Là où d’autres doivent multiplier les partenariats, Google s’appuie sur une infrastructure bien établie et un écosystème intégré, allant des terminaux aux OS, jusqu’au cloud.

💰 Des investissements massifs

Avec des fonds propres considérables, Google peut se permettre de recruter les meilleurs talents. Dernier exemple en date : Noam Shazeer, figure de l’IA, retourne Google pour 2,7 milliards $ (via le rachat de sa société Character.ai créée suite au refus de son employeur de l’époque de sortir un chatbot sur lequel il avait travaillé. Un employeur nommé… Google !)

🚀 Effets de réseau

Bien que Google ait connu quelques retards et ajustements sur les usages grand public, il reste l’acteur le mieux placé pour devenir leader de l’IA générative dans le search, grâce aux usages et effets de réseaux.

2 – L’évolution des SERPS boostées à l’IA

Depuis l’arrivée de l’IA grand public, Google ajuste ses SERP avec des outils comme Gemini et AI Overviews. Même si les résultats sont encore en phase de test, on observe des évolutions, comme l’apparition de réponses « position 0 » et de « cards » au-dessus de la ligne de flottaison.

🌐 Nouvelles sources de données

Google agrège pléthores de données comme les sites indexés, son Knowledge Graph, les éditeurs et le contenu UGC. Aujourd’hui, AI Overviews semble surtout concentré sur les requêtes informationnelles, impactant les revenus des éditeurs.

💼 Publicités IA

Début octobre, Google commence à intégrer des annonces payantes dans les réponses IA, apportant une nouvelle dimension à la recherche en ligne.

3 – Dans Google Ads

Google utilise l’IA depuis 2010, d’abord avec des stratégies d’enchères intelligentes sur sa plateforme publicitaire, offrant aux marketeurs des outils d’automatisation et de recommandations basés sur des données massives.

Google Ads a rapidement intégré l’IA générative, avec des fonctionnalités comme Product Studio pour aider les e-commerçants à créer des visuels, la génération automatique d’assets créatifs, ou encore le lancement de campagnes via des prompts dans certains pays.

L’épisode est à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.