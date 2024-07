Les principaux changements Google et Google Ads apparus le mois dernier

Enfin des changements positifs ?

C’est désormais une tradition : comme en chaque début de semaine, il est l’heure de parler du nouvel épisode de Déclick ! Le podcast de Jérémy Lacoste dédié à Google Ads, et autres sujets SEA.

Cet épisode est dédié aux grandes actualités qui ont concerné Google et Googles en juin. Voici un indispensable récapitulatif.

1 – Update majeure sur les mots-clés Google Ads

Google contredit Google. Alors que depuis des années, la firme américaine dit qu’il faut faire confiance à l’algorithme, elle semble faire un pas de côté sur le volet sémantique.

4 updates : la possibilité de faire de l’inclusion marque pour les campagnes larges ; la possibilité inverse d’exclure des marques sur toutes les campagnes & annonces ; la prise en compte des misspellings dans les exclusions ; et l’affichage des misspellings également dans les termes de recherche.

2 – L’attribution évolue

En rendant persistant le Gclid, Google Analytics 4 améliore la mesure de la contribution du SEA. À l’inverse, Google Ads prend désormais en compte les vues dans son modèle attributif.

Le SEA y gagne à chaque fois.

3 – Des résultats de recherche moins efficaces

Rallongement du temps passé sur les SERP ; difficulté à trouver la bonne requête ; allers-retours vers les sites… d’après un récent sondage, les irritants progressent sur le moteur de recherche.

Cela tombe bien, IA Overviews devrait y remédier… pour le plus grand malheur des éditeurs de sites ?

Plus étrange, le SEA semble être l’une des formes de publicité jugées comme étant la moins pertinente derrière la TV ou les réseaux sociaux.

4 – Google Ads fait peau neuve

À partir du 30 août, tous les annonceurs devront composer avec la nouvelle plateforme Google Ads. Qu’est-ce qui change ? Pas grand-chose si ce n’est l’organisation des modules. Et un temps de chargement démesurément long.

5 – Lancement de Google TV

Aujourd’hui, près de la moitié des impressions YouTube Ads sont consommées sur les Smart TVs. Google lance Google TV pour accompagner cette dynamique et monétiser 125 chaînes gratuites aux États-Unis.

6 – Fin du scroll continu

En test depuis 2021, Google vient d’annoncer pourtant le retour de la pagination dans ses résultats de recherche. La raison ? Pas d’uplift constaté pour l’internaute. En langage Google : pas de gain sur les revenus publicitaires. Jérémy suppose surtout que cela doit consommer du temps serveur et que Google cherche à optimiser son infrastructure avant le déploiement d’AI Overviews, qui comme tout modèle IA, est plus énergivore qu’un algorithme non apprenant

7 – Copilot, un nouveau créatif

Intégré à Microsoft Ads directement, Copilot est aujourd’hui capable de produire des créations à la chaîne en se basant sur des URL.

8 – Product Studio

Très bientôt disponible en France, cet outil de génération créatif basé sur de l’IA continue sa mue en embarquant désormais des templates et des animations vidéos.

