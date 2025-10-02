UNESCO et DDB ouvrent un musée qui espère fermer

Par Iris M. le 02/10/2025 - Agence : DDB Paris

Temps de lecture : 2 min

L’UNESCO a inauguré lors de Mondiacult 2025 le premier Musée virtuel des objets culturels volés. Une idée signée DDB Paris, développée avec le studio makemepulse, qui transforme un fléau mondial — le trafic illicite d’œuvres estimé à plusieurs milliards de dollars — en expérience immersive.

Depuis 2020, l’agence et l’organisation travaillent ensemble sur ce sujet sensible. Après une première campagne mondiale de sensibilisation, restait à aller plus loin : « Ce musée n’est pas seulement un lieu d’exposition. C’est un moyen d’action. En rendant tous ces objets reconnaissables, on complique leur revente », explique Alexander Kalchev, CEO et directeur de la création de DDB Paris dans un communiqué.

Pour donner corps à ce projet, l’architecte Diébédo Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker, a imaginé un musée virtuel inspiré du baobab, symbole de racines et de mémoire partagée. Avec makemepulse, il a conçu une architecture symbolique, où des archives photographiques sont transfigurées grâce à une IA générative en modèles 3D réalistes. « Ces objets sont virtuels. Personne ne sait où ils se trouvent, ni à quoi ils ressemblent réellement. Nous essayons de combler les vides, en travaillant avec les communautés afin qu’elles puissent retracer leurs histoires », précise Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la culture de l’UNESCO.

Le paradoxe est assumé : rassembler la plus grande collection d’objets volés pour mieux la vider au fil des restitutions. Chaque œuvre retrouvée rejoindra une « Restitution room » dédiée. Un musée où l’on souhaite que les cimaises se dégarnissent.

Une campagne internationale prendra le relais dès novembre en vidéo, presse, affichage, social media et relations presse. En attendant, retrouvez le musée sur ce lien

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Unesco
  • Agence : DDB Paris
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Le palmarès 2025 du Club des DA

Le palmarès 2025 du Club des DA

Événement

McDonald’s x Kappa : la collection capsule qu’on n’attendait pas

McDonald’s x Kappa : la collection capsule qu’on n’attendait pas

Sport

Skoda détourne l’affichage urbain pour protéger les cyclistes

Skoda détourne l’affichage urbain pour protéger les cyclistes

Engagements

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : T&P France

Scan booksponsorisé

Voies Navigables de France relève tous les possibles du fluvial

Voies Navigables de France relève tous les possibles du fluvial

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

Just Happiness lance sa méthode exclusive : la Happiness Therapy

Just Happiness lance sa méthode exclusive : la Happiness Therapy

Agence : Just Happiness

Scan Booksponsorisé

L’authenticité, nouvelle boussole des marques à l’ère du chaos

L’authenticité, nouvelle boussole des marques à l’ère du chaos

Agence : 87seconds

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant