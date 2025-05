Interview exclusive : Grimace de McDonald’s se confie sur son retour en France

La mascotte culte évoque son succès et ses fans français.

Deux ans après avoir enflammé TikTok aux États-Unis, le Grimace Shake débarque en France. Véritable phénomène de pop culture en 2023, cette boisson violette aux accents rétro s’était muée en meme viral grâce à une campagne américaine aussi absurde qu’irrésistible. McDonald’s France surfe aujourd’hui sur cet engouement avec une opération d’ampleur signée DDB Paris, mêlant télévision, affichage, digital et influence. Au centre de cette campagne, Grimace lui-même, mascotte culte au grand cœur de l’univers Ronaldland.

Pour l’occasion, Grimace a accepté de répondre à nos questions, mais ses doigts étaient manifestement trop gros pour la visioconférence.

Fort heureusement, nous avons pu prolonger l’échange avec Grimace afin que ce “géant violet” partage son ressenti sur cette nouvelle aventure française. Entre souvenirs de câlins dans la rue, selfies tricolores et ambitions présidentielles, Grimace confirme une chose : il ne se prend pas au sérieux, mais son Shake, lui, est une affaire sérieuse. Voici l’interview exclusive de Grimace pour la Réclame :

Le Grimace Shake avait connu un succès viral impressionnant aux États-Unis en 2023. Comment avez-vous vécu cela à l’époque ?

Grimace : Trop génial. Les gens adoraient mon shake et ils faisaient des vidéos trop rigolotes. Du coup, j’avais plein de nouveaux copains. Et puis dans la rue, les gens me faisaient des câlins. Ils criaient « Grimaaaace » en anglais comme si j’étais un acteur de cinéma, alors que je ne suis pas une star, je suis Grimace.

Espérez-vous un tel écho en France pour le Grimace Shake aujourd’hui ? Le public français vous connait-il ?

Grimace : Écho, c’est quand on crie fort en haut de la montagne, c’est ça ? Je ne sais pas si les gens mangent mon Shake en haut d’une montagne, mais chacun fait comme il veut.

Et moi, j’adore les Français, ils disent des trucs rigolos comme « trop d’la balle Grimace ! » ou « Grimace ton shake c’est la vie ! » et ils prennent des selfies avec moi alors moi, j’aime bien.

Concrètement, à quoi ressemble une journée type de Grimace en tant que directeur de la campagne du Grimace Shake ?

Grimace : Je suis directeur moi ? Trop bien, je savais pas. Pendant ma journée, moi, je bois des shakes et puis j’en fais aussi. Et puis en ce moment y’ a des gens autour de moi, dans des grandes salles avec plein de chaises et les gens, ils veulent mon avis, alors je leur donne. On fait des films, des photos et puis des blagues sur internet aussi.

Votre campagne s’affiche partout, de la TV à TikTok. Quel canal préférez-vous pour interagir avec votre public ?

Grimace : Je crois que tout le monde aime bien mon shake, alors il faut le montrer à tout le monde. Ceux qui sont dans leur maison et qui regardent la TV, ceux qui sont dans le bus avec leur téléphone et ceux qui marchent dans la rue et qui regardent les affiches sur le mur. Je voudrais pas que quelqu’un rate mon Shake, ce serait dommage, il est tellement bon.

Une dernière question, quelle est l’étape d’après pour Grimace en France ? Où s’arrêtent vos ambitions ? Peut-on s’attendre à voir du violet partout et dans tous les secteurs dans les prochaines semaines ? Mode, déco, voitures ?

Grimace : Hier dans la rue, quelqu’un a crié « Grimace Président ! » alors je sais pas. C’est peut-être un peu beaucoup surtout que j’ai déjà mon travail avec tous

ces Shakes à partager. Après, s’il y a du violet partout, moi, je suis content. C’est ma couleur préférée. Enfin, vous voyez quoi…

Oui, je vois. Eh bien merci beaucoup Grimace.

Grimace : Merci à vous. Est-ce que je peux aller boire un Grimace Shake maintenant ?