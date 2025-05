Après Catherine Deneuve, Philippe Katerine est le nouvel ambassadeur de leboncoin

De Catherine à Katerine.

Après Catherine Deneuve et ses poules, c’est au tour de Philippe Katerine d’incarner l’univers décalé de leboncoin. L’artiste rejoint la nouvelle campagne TV 2025 de la plateforme, signée DDB Paris et réalisée par Thomas Lilti, avec un premier film diffusé à partir de ce 12 mai.

Dans un contexte de forte tension immobilière, leboncoin affirme son statut de leader du marché avec une campagne à l’humour tendre et absurde, qui illustre des situations familières liées à la recherche de logement. La plateforme met ainsi en scène trois histoires : un départ du foyer familial, les besoins d’une famille nombreuse, et une visite immobilière surprise avec un client inattendu — Philippe Katerine, en caméo aussi discret qu’inoubliable. Ce dernier se permettant de taguer “leboncoin” sur un mur de l’appartement visité, avant de se mettre le marker dans le nez, avec son flegme légendaire.

Cette saga introduit une nouvelle signature dédiée à l’immobilier : « le bien pour tous ». Elle vise à valoriser la richesse de l’offre disponible sur la plateforme : plus d’1,1 million d’annonces en mai 2025, dont 900 000 issues de professionnels, et un usage exclusif par plus d’un Français sur deux dans le cadre de leur projet immobilier.

La campagne est portée par la voix de Lison Daniel, fidèle narratrice de la marque, et orchestrée par Wavemaker France pour l’achat média.

Fiche technique