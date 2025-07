Arrêtez d’être des saucisses sur la plage

La Ligue contre le cancer mise sur l’humour avec DDB Paris.

En France, 100 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année, un chiffre en constante augmentation. Pour alerter sans effrayer, La Ligue contre le cancer et DDB Paris dévoilent en ce début juillet une campagne de prévention au ton décalé. La campagne prend la forme d’un film d’animation dans lequel des saucisses se font tranquillement griller au soleil, inconscientes du danger. Une métaphore absurde, mais efficace pour aborder un sujet grave : les méfaits de l’exposition aux UV.

Loin des codes alarmistes, DDB opte pour un registre humoristique assumé. Le film met en scène des saucisses, bronzant comme tout le monde, jusqu’à ce que la cuisson devienne littérale. Le message est clair, et la signature l’assume pleinement : « On n’est pas des saucisses ! ». Un slogan conçu pour s’ancrer dans les esprits et faire passer un réflexe simple : apprendre à se méfier du soleil, tout le temps.

La campagne joue sur le contraste entre la légèreté de la forme et la gravité du fond. Derrière le clin d’œil absurde se cache une intention sérieuse : encourager les bons gestes, sans moraliser. Se couvrir, éviter les expositions prolongées, appliquer de la crème solaire : des recommandations connues, mais souvent négligées. DDB cherche avant tout à faire parler, faire réagir et déclencher une prise de conscience durable.

Un pari qui rappelle qu’en matière de santé publique, l’humour peut parfois être plus percutant qu’un discours dramatique. Reste à voir si ce message saura atteindre les saucisses vacanciers avant que ce ne soit cuit pour eux.

