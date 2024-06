Jon Stewart se moque des marques qui s’engagent pour la Pride

Arc-en-ciel partout, arc-en-ciel nulle part.

Nous voici bien engagés dans le mois de juin, et nous ne vous l’apprenons pas, ce mois est aussi celui de la Pride ; celui de toutes les libertés pour les communautés LGBT du monde entier. Du moins, pour toutes celles résidant dans un pays qui ne menace pas leurs droits.

Un mois autant nécessaire qu’attendu, mais qui pousse également de nombreuses marques à faire des actions marketing pour le moins questionnables. Vous qui connaissez le Green Washing, peut-être êtes-vous par ailleurs familiers du Rainbow Washing ? Chaque année, c’est presque un jeu que de relever toutes ces actions et de mettre les marques concernées face à leur propre ridicule. Cette fois, c’est la star Jon Stewart du Daily Show, une émission télé américaine (un « late night show » pour être précis), qui sort ses fusils de chasse.

Burger King, Skittles, Oreo et bien d’autres : toutes ces grandes marques sont d’ardents défenseurs de la cause LGBT… un mois par an. Ou plutôt, il serait plus juste de dire qu’ils sont d’ardents défenseurs de leurs profits. En effet, de telles campagnes n’ont pas d’autres buts que de faire plaisir à la masse de leurs consommateurs, du moins ceux qui ne verront pas plus loin que ces belles actions, alors même que leur support est aussi vite donné que repris. Il suffit de voir le cas de Target, mentionné ici par Jon Stewart, ou encore celui de Bud Light. Quant à Oreo qui repeint une barrrière couleur arc en ciel… no comment.

Agences, annonceurs, si vous comptez mettre en avant vos engagements sociaux, peut-être voudrez-vous les construire sur des fondations solides auparavant. Le cas de Nike est un exemple d’une conduite à suivre, tandis que vous venez de voir ceux de la mauvaise.