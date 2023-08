40 affiches pour 40 villes : le leader du service à la personne sort du bois

Vraiment en bas de chez vous.

O2, leader des services à domicile en France avec son réseau de 500 agences locales, prend un nouveau chemin dans un secteur en évolution constante. Sa récente campagne, élaborée en partenariat avec Customer Service, l’agence fondée par Victor Sidoroff (ex Buzzman) met en lumière la proximité et la confiance du service local.

À travers 40 affiches personnalisées et diffusées du 23 au 31 août, à Dijon, Marseille, Paris et bien d’autres, O2 veut démontrer que votre soutien à domicile est réellement à portée de main. Et chaque ville possède son affiche distincte, faisant référence à l’univers local spécifique de cette région. Comme ça, pas de jaloux. Dans un contexte où les services à la personne en ligne sont de plus en plus nombreux, O2 tend à se distinguer par la connivence. Un leader qui se veut donc accessible et à l’écoute.