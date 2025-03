L’inclusion passe aussi par la publicité.

À l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, Contrapunto BBDO et DOWN ESPAÑA lancent une campagne qui bouscule les clichés et met en lumière la normalité du quotidien des personnes porteuses de trisomie 21. Intitulée « Just Like You », cette initiative ne cherche ni à victimiser ni à exalter ces individus en exemples extraordinaires. Elle adopte une approche humaine et authentique, en illustrant des scènes de vie communes à tous.

« Nous voyons souvent la société les infantiliser, perpétuant des perceptions dépassées qui ne correspondent pas à la réalité. Avec Just Like You, nous voulons remettre cela en question. Ces individus vivent les mêmes hauts et bas que nous tous : ils se fâchent contre leur patron, se disputent avec leurs parents et tombent amoureux puis se séparent, comme tout le monde », explique Eva Crespo, directrice de création chez Contrapunto BBDO, dans un communiqué.

Réalisée par Pueblo Films, sous la direction de Andrés Salmoyraghi et Toño Chouza, la campagne se compose de cinq spots TV de 20 secondes et d’un film digital de 1 minute 40. Chaque séquence dévoile des moments de vie universels.

Diffusée à la télévision nationale, régionale et locale, « Just Like You » bénéficiera également d’une large amplification digitale.