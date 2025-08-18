Cet assistant IA pirate Times Square avec son CEO de 21 ans en vitrine

L’humain au coeur de la machine.

Cluely, un outil d’IA en temps réel capable de fournir discrètement des informations pendant une réunion — qu’il s’agisse de données sur une personne, de définitions, d’actualités, de sujets techniques ou même d’historiques de conversation — a choisi d’incarner sa marque à travers son fondateur et CEO, Roy Lee, dans une publicité déployée sur Times Square.

Un premier coup d’œil suffit à susciter la question : comment une seule personne pourrait-elle se payer un tel emplacement ? Car derrière le ton jeune et personnel, l’investissement est colossal : un panneau d’affichage à Times Square coûte entre 5 000 et 50 000 dollars par jour.

En réalité, derrière Cluely, il y a plus de 15 millions de dollars levés auprès d’Andreessen Horowitz, l’un des fonds de capital-risque les plus influents de la Silicon Valley. On est loin du solopreneuriat.

we r live in times square https://t.co/YcdFYaucGe — Roy (@im_roy_lee) August 9, 2025

D’un point de vue créatif, cependant, difficile de ne pas applaudir cette campagne. Times Square est un lieu en perpétuel mouvement, saturé de couleurs, de sons et de lumières. Ici, Cluely prend le contrepied total : une tâche blanche, simple, presque dépouillée, qui devient un véritable oasis visuel au milieu du chaos publicitaire. Résultat : les yeux se tournent naturellement vers cette anomalie, qui devient paradoxalement l’élément le plus voyant de l’un des endroits les plus saturés en publicités au monde.

La cible est clairement affichée : la génération Z et les étudiants. Cluely s’adresse à eux sans détours, avec un ton cash, des codes viraux et une présence massive sur TikTok. Même son recrutement est pensé pour parler leur langage : les profils capables de produire du contenu en continu sont recherchés. Même la promesse du produit ne prend pas de pincette : « cheat on everything ».

when september comes around this year, u will see what it means to be the most viral startup among college students



and how @cluely will reinvent education — Roy (@im_roy_lee) August 6, 2025

Résultat : la campagne déclenche un flot de réactions sur LinkedIn et ailleurs. Cluely illustre parfaitement le growth via narrative, une stratégie qui mise sur un récit fort pour croître, parfois avant même que le produit ne soit au centre. Mais la question reste entière : ce coup d’éclat se transformera-t-il en succès durable, ou restera-t-il comme l’un de ces coups de com’ qu’on range bien vite dans un coin de notre esprit ?