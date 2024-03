Les 50 IA génératives les plus utilisées selon Andreessen Horowitz

De quoi lire l’avenir de l’IA dans le présent ?

Ça n’est plus une surprise, voilà bientôt deux ans que nous “mangeons” de l’IA à toutes les sauces. Cette fois, c’est Andreessen Horowitz, le légendaire fonds d’investissement (Airbnb, Coinbase, Facebook, Instagram, Pinterest, Roblox, Skype, Slack à son tableau de chasse), qui y va de son classement pour dévoiler les 50 services à base d’IA les plus utilisés. Mais leurs recherches ne s’arrêtent pas là, et la société dévoile plusieurs tops classants les IA et leurs produits sur différents critères. Pour en voir l’essentiel, vous êtes au bon endroit.

Vous connaissez tous ChatGPT ou Midjourney. Cependant, si on vous dit que 40 % des IAs présentes dans le classement d’a16z datent d’il y a moins de six mois (et que 80 % ont un an), il y a peut-être là de quoi vous étonner. En effet, le fonds avait fait la même étude l’année dernière, et six mois auront suffi pour changer la dynamique de ce classement.

Le classement de 2023

Le classement en mars 2024

Cette année, celui-ci est divisé en deux catégories : les sites web et les applications mobiles.

Sans surprise, ChatGPT garde son avance et se positionne en tête des deux classements. Comptant près de 5 fois les visites de son challenger pour ce premier classement, avec près de 2 milliards de visiteurs par mois, cela n’a rien d’étonnant.

5 solutions font le top 50 dans les deux catégories précédentes, démontrant leurs capacités dans deux secteurs et non pas un seul : ChatGPT, Character.AI, Poe, et les éditeurs d’images Photoroom et Pixelcut.

Les 22 IA génératives qui ont émergé ces 6 derniers mois :

Différentes catégories d’IA ont pu faire parler d’elles récemment, comme celles de la musique générée par IA ou encore celles spécialisées dans la productivité. On retrouve dans ces classements une IA de la première catégorie, et 7 de la seconde. Les compagnons IA gagnent également en popularité, avec cette fois 8 sociétés dans le classement web et 2 dans celui mobile.

Globalement, nous ne sommes (toujours pas) au bout de nos surprises en matière d’IA. Il ne reste qu’à voir qui parviendra à détrôner ChatGPT… et dans combien de temps !

Pour le reste de l’étude, c’est par là.