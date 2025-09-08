The Brand Immersion va fêter ses 10 ans dans le chaos

Dix ans de décryptage et d’anticipation.

Le 3 novembre prochain, le Club des Annonceurs rassemblera sa communauté pour The Brand Immersion 10, au nouveau théâtre du Lido de Paris. Destiné aux dirigeants de marques, décideurs communication et marketing, l’événement s’articule autour du thème : « Naviguer dans le chaos : comment les marques peuvent agir quand tout vacille ». L’agence S2R Starbrand accompagne l’édition anniversaire, avec le soutien de partenaires tels que M.Publicité, JCDecaux, RMC-BFM, YouTube, NRJ Global, Ceetadel, Sup de Pub, ainsi que Kantar pour l’étude.

Depuis dix ans, The Brand Immersion explore les mutations profondes des métiers du marketing et de la communication, en mettant en lumière les grandes transformations à venir. Cette édition anniversaire propose une double perspective : regarder ce que le secteur a traversé et anticiper les dix prochaines années. L’événement s’appuie sur une étude qualitative exclusive auprès de dirigeants de marques influentes et sur des insights quantitatifs France et internationaux issus des données Kantar, complétés par une immersion citoyenne pour croiser les regards des Français.

Parmi les intervenants, Mélissa Levaillant, docteure en science politique et cofondatrice de Seldon Conseil, apportera son expertise en prospective stratégique. Selon Karine Tisserand, directrice générale du Club des Annonceurs : « The Brand Immersion, c’est le rdv le plus emblématique du Club, véritable bouffée d’inspiration pour la communauté. C’est l’occasion de revoir ses repères et d’enrichir son regard personnel et professionnel. Ce 10e anniversaire réservera bien des surprises qui donneront le cap de l’avenir de notre collectif. »

L’édition 2025 sera animée par Cyrille de Lasteyrie (Vinvin pour les intimes) et Charlotte Bricard, dans un style libre et décalé. Au programme : des témoignages de décideurs, des prises de parole inattendues et des échanges stimulants, dans un Lido entièrement repensé pour l’occasion. L’événement veut montrer qu’au cœur du chaos, audace, créativité et intelligence collective peuvent aider les marques à se réinventer.

L’équipe de la Réclame sera bien évidemment présente lors de cet événement. Nous avons hâte de vous y retrouver !