Le Club des D.A. investit Pompidou avant sa fermeture

On s'y retrouve ?

Pour la troisième année consécutive, le Club des Directeurs Artistiques organise une journée dédiée à la création en amont de sa 56e cérémonie. Le 9 septembre, de 14 h à 18 h, le Centre Pompidou accueillera conférences, expositions et espace de coworking afin de « découvrir la richesse et la diversité des métiers créatifs ».

« À travers ces différentes conférences, nous souhaitons mettre en lumière le rôle essentiel des créatifs dans notre industrie, dans la société mais aussi faire découvrir nos métiers à travers les témoignages d’experts. » souligne Sylvain Thirache, président du Club des D.A. dans un communiqué.

La journée abordera aussi bien les coulisses de la production que l’avenir du design, l’efficacité du DOOH ou encore les tendances internationales repérées par D&AD (représenté en France par le Club des DA). Une table ronde interrogera les imaginaires publicitaires de demain, tandis qu’une réflexion sera menée sur la place de l’écriture et de la signalétique dans l’espace public.

En parallèle, deux expositions seront présentées : les campagnes shortlistées du concours Futurs Désirables 2, présidé par Rémi Babinet (BETC), ainsi qu’une création collective sur le thème « Le monde réel », confiée à huit talents émergents.

Avec cette journée que la Réclame ne ratera sous aucun prétexte, le Club des D.A. rappelle son ambition : défendre la création comme un bien commun et affirmer la diversité des métiers qui façonnent l’industrie publicitaire et culturelle.