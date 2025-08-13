Channel 4 et des collégiens signent le plus incroyable des plan-séquences que vous verrez cette semaine

Par Iris M. le 13/08/2025

Temps de lecture : 3 min

Plus de limite à l'imagination.

Channel 4 célèbre le retour de la série « Educating Yorkshire » avec une campagne conçue et diffusée par les élèves eux-mêmes. Plus de 400 collégiens des établissements Thornhill Community Academy, Lawnswood School et Dixons Unity Academy ont été pleinement intégrés au processus créatif via douze ateliers, de l’idéation à l’exécution.

Encadrés par l’agence interne de Channel 4, 4creative, Blink Productions, OMD UK ainsi que les programmes internes 4Schools et 4Studio du groupe, les jeunes ont endossé divers rôles – scénaristes, acteurs, photographes, voix-off, producteurs, voire acheteurs média.

Le film principal, un plan-séquence dynamique de plus de trois minutes, offre une déambulation dans l’école, mettant en scène expériences scientifiques, numéros de groupe, cascades à vélo, et un final artistique surréaliste : enfant canon, interludes musicaux, danse – un véritable kaléidoscope d’imagination juvénile.

La campagne ne se limite pas à ce film. Les interventions incluent aussi :
Prises de parole décalées : les annonces classiques entre les programmes – « Bake Off », « Countdown » – sont remplacées par des voix d’élèves
Réseaux sociaux en mode “takeover” : les élèves de Dixons Unity prennent les commandes des comptes TikTok, Instagram et Threads de Channel 4.
Affichage urbain et radio : créations visuelles des élèves à afficher dès le 25 août dans des lieux emblématiques de Leeds, Bradford ou Sheffield ; messages radio surfant sur cette prise de parole, diffusés sur Hits Radio, KISS, Spotify.
Bande-son locale : enregistrée en studio à Pudsey, elle est signée et interprétée par les élèves avec l’aide de l’agence musicale Leland.

Sinead Rocks, managing director nations and regions chez Channel 4, résume l’esprit de cette initiative : « Nous avons déjà touché des milliers d’élèves qui n’auraient peut-être jamais envisagé une carrière dans la télévision et le cinéma grâce à 4Schools, et nous sommes ravis d’en offrir l’opportunité à beaucoup d’autres à travers cette formidable initiative à l’échelle de la chaîne. Certains ont travaillé avec un réalisateur de cinéma sur un plan-séquence spectaculaire, d’autres verront les affiches qu’ils ont créées dans leurs lieux préférés à Leeds, ou feront défiler les réseaux sociaux pour voir leurs publications sur Channel 4. Tous ceux qui ont participé ont montré à quel point ils sont talentueux, et nous sommes impatients que le monde découvre ce qu’ils ont créé. »

David Wigglesworth, directeur créatif exécutif de 4creative, explique : « Nous savons tous à quel point l’actualité concernant les jeunes peut être négative, et nous voulions changer ce récit. Les enfants sont brillants, drôles et débordants de créativité, et cela a été un privilège de leur donner la parole et de leur permettre de briller. »

Miketta Lane, également de 4creative, ajoute : « Cette campagne célèbre les jeunes, leur imagination et leurs talents, tout en leur donnant l’occasion de se voir représentés à la télévision et de se sentir fiers de ce qu’ils ont accompli. »

Crédits

  • Annonceur : Channel 4
  • Agence interne : 4creative
  • Série : Educating Yorkshire
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

