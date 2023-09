Carrefour devient le coach en nutrition des futurs champions des JO

Une graine de génie contre une graine de soja.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, alors profitons de cette occasion pour rappeler que nos sportifs préférés ne laissent rien au hasard, y compris leur alimentation. Il est essentiel de souligner encore une fois que maintenir une alimentation saine et équilibrée est un facteur clé pour des performances physiques et mentales optimales, et cela doit être enseigné dès notre plus jeune âge.

Pour renforcer cette prise de conscience, Carrefour a lancé son ambitieux programme « Clubs de Sport ». Cette initiative encourage les consommateurs à adopter une alimentation plus saine en offrant une réduction de 10 % sur une sélection de produits nutritifs, biologiques et frais. De plus, les clients ont la possibilité d’accumuler des points pour soutenir leurs clubs de sport préférés. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des équipements sportifs et des récompenses, ce qui contribue à promouvoir la pratique sportive au niveau local.

Carrefour a également décidé de secouer les rayons avec Publicis Conseil dans une série de trois spots hilarants mettant en scène des rookies ultra-motivés, que ce soit dans l’eau, sur le ring ou à l’assaut de l’escrime ! Ces joyeux novices sont plus déterminés que jamais à prouver leurs talents sportifs, même s’ils ont encore beaucoup à apprendre. Cela vaut aussi pour l’art de bien se nourrir.