IA : la maison mère de TikTok répond à Nano Banana de Google

Du fixe au vivant, la frontière s’efface.

ByteDance, maison mère de TikTok, a présenté Seedream 4.0, son nouveau modèle d’intelligence artificielle visuelle. Objectif : rivaliser avec Gemini 2.5 Flash Image de Google DeepMind, référence actuelle du marché.

Ce modèle unifie deux usages clés : la génération d’images à partir d’un texte, et leur édition fine. Autrement dit, un seul outil pour créer puis retoucher. Le géant chinois de la tech affirme que Seedream 4.0 dépasse son concurrent en fidélité aux instructions, en cohérence visuelle et en rendu esthétique, tout en restant au même prix que la version précédente.

Pour les marques et agences, l’enjeu dépasse la performance technique : il s’agit d’accélérer la création de contenus publicitaires, éditoriaux ou sociaux sans multiplier les outils. Cette intégration pourrait faire de Seedream une alternative sérieuse aux solutions de Google et d’OpenAI, en particulier sur un terrain où TikTok expérimente déjà massivement l’IA générative.

Reste une question clé : dans un marché saturé de promesses technologiques, quelle confiance accorder à des benchmarks internes non encore validés par la communauté ? Entre opportunité créative et prudence méthodologique, Seedream 4.0 symbolise l’accélération — et les zones d’ombre — de l’« image vivante » que convoitent aujourd’hui toutes les plateformes.

Enfin, cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large. ByteDance avait déjà dévoilé OmniHuman-1, un modèle capable de générer des vidéos réalistes de personnages entiers à partir d’une seule photo. Entre Seedream pour l’image et OmniHuman pour la vidéo, l’entreprise trace un cap clair : transformer TikTok et son écosystème en laboratoire mondial de l’IA visuelle, où création et communication pourraient bientôt se réinventer à la vitesse d’un clic.