Wero envoie la punchline à Yardland pour régler ses comptes

Rends l'argent !

Wero, la nouvelle solution de paiement, a choisi le festival Yardland pour faire entendre sa voix de façon originale. Du 4 au 6 juillet, l’Hippodrome de Paris-Vincennes a accueilli WEROAST, un studio d’enregistrement conçu par l’agence Buzzman, pour régler les dettes autrement qu’avec un simple virement bancaire. Surtout quand il tarde à venir… Cette opération a transformé le règlement des comptes entre amis en battles de rap.

Parmi les participants, des artistes reconnus comme Alonzo, Meryl ou encore TK et Prototype ont pris le micro pour aider les festivaliers à écrire leurs punchlines sous l’œil attentif de DandyGuel, rappeur et MC du Paris BasketBall. Le concept mêle humour et compétition, proposant une nouvelle manière ludique de se rembourser entre amis.

Les performances ont été diffusées en direct sur les écrans géants du festival, et les meilleurs morceaux, choisis par DandyGuel, ont également circulé sur les réseaux sociaux de Yardland. Le gagnant est reparti avec un t-shirt signé par les artistes présents.

Avec cette initiative, Wero illustre sa volonté d’ancrer sa solution dans un univers culturel fort, tout en mettant en avant la simplicité et la convivialité de son service. Une manière originale de rappeler que régler ses dettes peut aussi rimer avec créativité et bonne humeur. Puisque les bons comptes font les bons amis !

Fiche technique