Buzzman dompte des voitures sauvages pour Motrio (Renault Group)

Des premiers pas publicitaires pleins d’émotion.

Après plus de 25 ans d’existence, Motrio – la marque de garages multimarques du Groupe Renault – lance sa toute première campagne publicitaire. Pour se faire connaître du grand public, elle fait appel à Buzzman pour la création et à OMD pour la stratégie média.

Plutôt que de vanter ses services de manière classique, Motrio choisit une approche décalée. Dans un film de 60 secondes réalisé par Noam Abta (Insurrection), on découvre un mécanicien attentionné qui accueille des voitures abandonnées dans un ranch, façon L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux. Ici, les bolides cabossés reprennent vie au contact de ce professionnel bienveillant, dans une métaphore filée de l’écoute et de l’expertise.

Le film est diffusé en TV, en digital et sur les réseaux sociaux, où plusieurs formats mettent en avant les pensionnaires de ce “ranch Motrio”. Une manière originale d’illustrer l’insight de la campagne : « Si on les écoute, les voitures savent dire ce dont elles ont besoin. »

Motrio espère ainsi imposer son nom dans un marché très concurrentiel, en s’appuyant sur un réseau de plus de 1 400 garages en France, ouverts à toutes les marques. Un positionnement qui passe désormais par un ton plus émotionnel… et un brin cinématographique.