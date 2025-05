Burger King écartèle ses codes promo sur plusieurs gares

Pour un burger au munster offert, prenez le train.

Burger King, accompagné de l’agence Buzzman, signe une nouvelle campagne originale pour le lancement de ses burgers Master Munster. Cette édition limitée, exclusivement disponible dans le Grand Est depuis le 22 avril, s’adresse aux amateurs de fromage… et de chasse au trésor. Pour promouvoir ce produit, la marque déploie un dispositif mêlant teasing digital et affichage DOOH dans cinq villes françaises – Paris, Lyon, Strasbourg, Metz et Colmar – avec une mécanique bien particulière : un code promo scindé en deux entre ces villes

Dans les gares parisiennes et lyonnaises, la première moitié du code était affichée, tandis que la seconde partie se trouvait uniquement dans les gares de Strasbourg, Metz et Colmar. Résultat : seuls les plus motivés, prêts à faire le trajet, pouvaient reconstituer le code complet pour obtenir un Master Munster gratuit. Une opération qui détourne les logiques habituelles de géolocalisation en liant littéralement l’offre au territoire du Grand Est.

Au total, 257 écrans DOOH ont été mobilisés dans les villes concernées, renforçant la visibilité de l’opération et instaurant une dynamique de jeu de piste grandeur nature. Fidèle à sa ligne, Burger King capitalise sur un ton décalé tout en affirmant son ancrage local, après une campagne similaire pour le Master Maroille dans le Nord.

Si l’humour reste la signature de la marque, cette campagne illustre surtout un ancrage local fort, mis en scène à travers une activation média plutôt maligne, jouant sur la géographie et la promesse d’un burger au fromage de caractère.

Fiche technique