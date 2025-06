BoursoBank confie à Kyan Khojandi la réalisation de ses pubs 

Bref, on est passé chez Bourso.

BoursoBank dévoile une nouvelle campagne signée Buzzman, portée par l’humour de Kyan Khojandi, qui réalise ici ses tout premiers films publicitaires. Pour rappeler qu’elle est la banque la moins chère depuis 17 ans, la marque mise sur un ton décalé et des scènes du quotidien à la logique… discutable.

Car en 2025, continuer à payer des frais bancaires élevés n’a plus vraiment de sens. C’est cette incohérence que BoursoBank pointe du doigt à travers quatre films courts réalisés par l’humoriste, scénariste et réalisateur. On y découvre des situations familières, mais absurdes : la vaisselle qui traîne éternellement, un studio aux murs en papier, ou encore un petit-déjeuner versé dans une gamelle pour chat. Des scènes à la chute inattendue, qui viennent renforcer un message limpide : ne pas passer chez BoursoBank, c’est un non-sens.

Derrière l’humour, des preuves concrètes : carte ULTIM gratuite, moins de 10 € de frais bancaires par an, et des offres partenaires via The Corner. La campagne se décline aussi en affichage et sur le digital, avec une diffusion pensée pour le quotidien des Français : abribus, métro, salles de sport ou encore audio digital. Une orchestration signée iProspect.

