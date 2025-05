Qui remportera le Festival où tu Canes ?

La cigarette à l’écran.

À l’occasion du Festival de Cannes 2025, l’Alliance Contre le Tabac, en collaboration avec l’agence Buzzman, dévoile “Le Festival où tu Canes”, un contre-événement destiné à révéler la forte présence du tabac dans les films et séries. Cette campagne de sensibilisation s’appuie sur un dispositif global, combinant affichage sauvage dans les rues de Cannes et Paris, projections sur la façade du Palais des Festivals, colonnes Morris détournées devant les cinémas parisiens, ainsi qu’une cérémonie retransmise en direct sur Twitch le 15 mai, animée par le créateur de contenus Doigby. La campagne se déploie aussi sur les réseaux sociaux (Meta, TikTok, YouTube) et sur des plateformes de streaming comme Netflix et Prime Video. La régie Tyers assure la coordination média tout au long du festival.

Les chiffres présentés sont préoccupants : en 2025, 80 % des films en compétition pour l’Oscar du Meilleur Film contiennent des scènes de tabagisme. De plus, 53 % des séries, clips musicaux et autres vidéos exposent les adolescents à la cigarette. L’ACT rappelle que “l’exposition à la cigarette dans les films double leur risque de commencer à fumer”. Cette présence récurrente n’est pas le fruit du hasard. Depuis des décennies, l’industrie du tabac investit massivement dans le placement de produits et des stratégies d’influence pour s’imposer dans la pop culture, contribuant à banaliser une addiction mortelle en la rendant attrayante.

Devant le refus des régies publicitaires de diffuser la campagne, par crainte de représailles, l’ACT a choisi de recourir à des actions d’affichage sauvage et à des projections choc, imposant ainsi son message dans l’espace public sans attendre d’autorisation. “Le Festival où tu Canes” vise à dénoncer l’influence de l’industrie du tabac dans le secteur du divertissement. La cérémonie sur Twitch permet notamment de remettre des « prix » ironiques à cette industrie qualifiée « d’acteur invisible, mais omniprésent du divertissement pop culture”.

Depuis plus de 30 ans, l’ACT agit comme un contre-lobby d’intérêt général, œuvrant pour un monde débarrassé des produits du tabac et de la nicotine. Elle mène des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour exposer les stratégies manipulatrices de cette industrie, la plus mortifère au monde. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans cette continuité, en s’appuyant sur l’image du Festival de Cannes pour faire émerger une problématique de santé publique dans un univers de divertissement.

