Tendances beauté bizarres : Kate Hudson en a marre des escargots sur le visage

Finis les routines improbables, optez pour l'efficacité !

Si vous perdez vous aussi votre temps sur les réseaux sociaux, et suivez du contenu “beauté” ou “bien-être”, vous ne pouvez pas être passé à côté des tendances toutes plus étonnantes qui ont envahi nos feeds. Entre la bave d’escargots, les déjections de colombes, les faciales de poulpes ou encore le venin de vipères, tous ces remèdes très animaux ne sont finalement pas toujours très bons… ou surtout, très nécessaires.



Selon Kate Hudson, porte-parole de la marque, Alma propose des traitements bien moins étranges et surtout, plus efficaces. Et même si on peut douter de ces traitements lasers, plasma ou ultra-son, la star nous annonce que leur résultat permet de faire briller votre beauté naturelle : et en plus de ses rôles et prix importants, elle est également connue pour faire l’éloge de la confiance en soi et de l’amour de soi.

Réalisée par l’agence Bookmark Entertainment et imaginée par Ben Becker et Nick Loftus, le spot à été dirigé par Anthony Mandler, plus connu pour ses clips musicaux pour Beyoncé ou Taylor Swift. On lui doit des plans clairs et efficaces, mais l’humour du spot provient intégralement de la personnalité de Kate Hudson, qui prend le sujet sur le ton léger qui lui est dû.