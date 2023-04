Pour Bolt, exit la trottinette électrique, place au tapis volant

Que va en penser Anne Hidalgo ?

Dans les grandes villes, la mobilité est un véritable défi. À Paris par exemple, il est pratiquement impossible de se déplacer en voiture aux heures d’affluence. Les transports en commun, quant à eux, sont pris d’assaut aux mêmes horaires et sont parfois invivables. Et ils ne sont pas non plus disponibles partout en France, ou alors en quantité limitée. Difficile de trouver son bonheur quand notre arrêt ne voit passer qu’un bus par heure… Et difficile de ne pas être en retard si on l’a manqué. Il reste donc les “mobilités douces” pour les plus urbains d’entre nous.

Cette campagne pour Bolt a été réalisée en interne et diffusée sur les réseaux de la marque. Auparavant, elle a été filmée dans les rues de Lisbonne en collaboration avec la surfeuse professionnelle Mariana Rocha Assis, qui a également relayé la vidéo sur ses réseaux. Ce spot nous présente une solution développée par Bolt avec pour objectif de mettre fin aux embouteillages, à la pollution atmosphérique et aux autres problématiques urbaines.

L’idée part de là : les voitures volantes, objet de rêve pour beaucoup. Elles résoudraient nos problèmes, mais n’existent malheureusement pas encore… et à vrai dire, notre technologie n’est pas près d’en produire. En revanche, les tapis volants existeraient. Oui, à la Aladdin. Vous ne croyez pas cela possible ? Eh bien, Bolt l’a fait.

Et cela permet tout de même à Bolt de nous faire passer ce message : nous n’avons pas besoin de voitures volantes, et de tapis volants non plus. En revanche, nous avons besoin de transports en commun fonctionnels et de nos pieds. Après tout, il y a des chances qu’on ait besoin de ces derniers pour rentrer chez nous en trottinette, ou même en VTC Bolt. Une drôle de communication de la part de l’opérateur alors que les trottinettes électriques seront interdites d’ici fin août à Paris.