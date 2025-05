The Last of Us : Max et Biborg devancent les spoilers avec une projection à l’aube

Les premiers levés seront les derniers spoilés.

Ce 26 mai 2025, la plateforme Max (HBO) a déployé un dispositif original pour la diffusion du dernier épisode de la saison 2 de The Last of Us. Conçu par l’agence Biborg, cet événement – très – matinal vise à prendre de vitesse les spoilers découlant de la diffusion aux États-Unis dimanche soir. Dès 7h du matin, 450 fans ont assisté à une projection exclusive au MK2 Nation à Paris, avant même la mise en ligne officielle du contenu sur la plateforme. Deux séances privées ont eu lieu ce lundi matin, la première suivie d’un échange avec l’humoriste Baptiste Lecaplain, fan incontesté de la série, à partager ses impressions sur le dénouement de cette saison.

Avec son dispositif « The First of Us », Biborg cible les comportements numériques des fans en transformant le MK2 Nation en décor post-apocalyptique, face à la forte présence de spoilers sur les réseaux sociaux. Pour cet événement, Biborg s’est appuyé sur des partenaires clés, notamment Webedia, qui a orchestré un dispositif d’influence comprenant une nuit à l’hôtel cinéma Paradiso (jouxtant le MK2) et la distribution d’un « survival pack anti-spoil » aux talents invités.

En organisant cette projection à l’aube, Max et Biborg ont misé sur le timing pour renforcer l’engagement des fans et leur éviter les spoilers. L’accueil sur place, avec un petit-déjeuner signé Starbucks offert sur le rooftop de l’hôtel et une ambiance prenante, participait à une expérience immersive pensée pour prolonger l’univers de la série tout en créant un moment privilégié pour les invités.

Entre projection anticipée, influence et mise en scène, « The First of Us » combine plusieurs leviers pour créer un dispositif à la fois événementiel et engageant. Une façon discrète, mais efficace de proposer une alternative aux spoilers et de renforcer le lien entre fans et plateforme.