Avec la Betclic Cam, vivez le match de basket sur le terrain 

Le Big Brother du terrain.

N’avez-vous jamais rêvé d’être à la place du joueur sur le terrain de basketball ? Vivre l’émotion comme si vous jouiez à la place de vos sportifs préférés – Michael Jordan, Lebron James, Stephen Curry, Shaquille O’Neal, Victor Wembanyama – et bien d’autres. Imaginez-vous assis aux premières loges, ressentant chaque dribble, chaque passe et chaque dunk comme si vous étiez sur le terrain vous-même.

Lors du récent match entre Paris et Saint-Quentin, dans le cadre du Betclic Elite, le championnat de France de basketball, le public a été témoin d’un match historique. Historique, non pas car Paris a remporté le match, mais parce que ce fut le premier match officiel de basketball filmé avec des caméras embarquées. Portée par les arbitres et pas un joueur, les Betclic Cam offrent une perspective inédite, transformant le simple visionnage d’un match en une expérience immersive inoubliable.

Accrochées au maillot du joueur, les spectateurs sont transportés dans l’action, voyant le jeu se dérouler à travers les yeux des sportifs, offrant aux fans une immersion sur le terrain et des moments inoubliables à chaque instant. Alors, préparez-vous à vivre le basketball d’une manière totalement nouvelle !