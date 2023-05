Cette bière est réservée aux plus de 70 ans

Déso les jeunes.

Les seniors ont de la veine ! La marque allemande Beck’s vient de lancer une campagne pour promouvoir sa nouvelle bière ‘’Beck’s 70+’’, conçue spécialement pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

Depuis un petit moment, les brasseries artisanales ont remarqué un intérêt croissant pour les bières conçues spécialement pour les seniors. Cette nouvelle tendance répond à la demande grandissante de produits de qualité pour les consommateurs âgés. Ces dernières ont ainsi adapté leur production en proposant des bières moins amères et moins fortes en alcool pour satisfaire les palais plus sensibles des seniors, le tout emballé dans un packaging plus pratique. Et c’est le cas notamment de la brasserie Beck’s.

Le bruit court que c’est dans les vieilles bières que l’on fait les meilleurs brassages. La bière brêmoise a réussi a priori à trouver la recette idéale en préservant les saveurs maltées, tout en étant légèrement moins alcoolisée que les bières traditionnelles, avec un taux d’alcool de 3,85%. Elle est également moins amère et fabriquée à partir de produits de qualité supérieure. Tout est fait pour régaler le palais de nos chers retraités.

La campagne a été lancée un peu partout sur les réseaux et dans les médias traditionnels, à la télévision et même dans les magazines pour seniors (non, ce n’est pas un pléonasme ). Bien entendu, il est important de rappeler que la consommation d’alcool doit être limitée à tout âge et que la santé et le bien-être des consommateurs doivent toujours être la priorité absolue. Ne comptez pas sur une diffusion de la campagne telle quelle sur les supports français, la loi Evin ne le permettant pas.