Comment une campagne Thaïlandaise déjantée a fait 48 millions de vues en 20 jours

“I want five stars!”

Le 1er août dernier, Five Star Chicken, marque bien implantée en Thaïlande, a lancé une campagne digitale originale et décalée conçue par l’agence BBDO Bangkok et produite par Suneta House. Baptisée Mission to Five Star, cette opération s’appuie sur un film de quatre minutes, Death of a Salesman (Mort d’un commis voyageur en VF), diffusé en ligne.

Ce faux documentaire humoristique propose une caricature de l’obsession pour les notes et avis clients des Thaïlandais, également omniprésents dans notre société. Le but ? Rappeler avec légèreté et dérision que Five Star Chicken n’est pas simplement un nom, mais une véritable promesse de qualité.

Le film suit un vendeur de rue survolté, persuadé que tous ses produits méritent la note maximale, qu’il s’agisse de coussins, de chaises ou même de parfums. Avec des ventes poussées à l’extrême et un ton assumé, sans émotion apparente, il caricature l’obsession des consommateurs et des commerçants pour les évaluations cinq étoiles. L’absurde et le décalage sont ici exploités sans chercher à masquer la simplicité du propos : quand il s’agit de vrais goûts, Five Star Chicken reste la référence incontestable. Pas de stars, pas de réductions ni de mécaniques promotionnelles classiques, uniquement une narration bien pensée et un humour typiquement thaïlandais.

En moins de 20 jours, la campagne a fait un carton sur les réseaux sociaux avec plus de 48 millions de vues, des dizaines de milliers de réactions et une viralité amplifiée par la phrase “I want five stars!”, devenue un mème. Ce succès spontané prouve que le contenu, lorsqu’il est pertinent et bien exécuté, peut générer de l’engagement sans investissement média massif. Un pari risqué, mais payant dans un paysage saturé d’offres promotionnelles.

Cette campagne illustre ainsi une tendance grandissante : miser sur la créativité et l’authenticité pour toucher un public constamment stimulés par la publicité. Five Star Chicken confirme que l’efficacité d’une campagne ne réside pas forcément dans son budget, mais dans sa capacité à raconter une histoire qui résonne.