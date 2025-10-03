Back Market débarque dans 500 boutiques Bouygues Telecom

Reconditionné, maintenant en boutique.

Back Market et Bouygues Telecom annoncent un partenariat stratégique en France : 500 boutiques de l’opérateur proposeront d’ici à la fin de l’année une sélection de produits Back Market. Il s’agit d’une première mondiale pour le spécialiste du reconditionné, qui franchit pour la première fois le pas de la distribution physique. L’objectif des deux acteurs est clair : combiner leurs forces pour toucher de nouvelles audiences et faciliter l’accès au reconditionné, jusque-là majoritairement vendu en ligne.

Cette collaboration repose sur les complémentarités entre les deux entreprises. Back Market apporte son expertise dans le reconditionné et sa connaissance du marché des smartphones durables, tandis que Bouygues Telecom met à disposition son réseau de boutiques et de conseillers capables d’accompagner les clients en boutique.

“Ce partenariat avec Bouygues Telecom est une étape décisive : pour la première fois, le reconditionné s’invite partout en France, au plus près des consommateurs. […] C’est un pas de plus vers notre ambition qui est de faire du reconditionné le réflexe numéro un de tous les Français lorsqu’ils choisissent un équipement électronique”, souligne Thibaud Hug de Larauze, co-fondateur et CEO de Back Market.

Pour Bouygues Telecom, cette collaboration illustre la volonté de proposer des alternatives responsables et innovantes. “Nous sommes extrêmement fiers d’être le premier opérateur à ouvrir les portes de nos boutiques à la plus vaste sélection de smartphones reconditionnés en France, en partenariat exclusif avec Back Market, spécialiste du reconditionné. Ce partenariat innovant permet de faciliter l’accès de nos clients à une véritable alternative, alliant prix attractifs et services complets, tout en s’inscrivant dans notre engagement fort pour un numérique plus responsable”, explique Bruno Duarte, directeur grand public de Bouygues Telecom.

Le partenariat mise sur l’accompagnement en boutique pour faciliter l’accès au reconditionné. Les conseillers Bouygues Telecom guident les clients à chaque étape, en combinant l’expertise de Back Market et les services de l’opérateur. Résultat : proximité, conseil et sécurité se conjuguent pour rendre l’offre du reconditionné disponible dans plus de 400 villes. Une dimension physique qui permet également de toucher une part de Français encore attachée à l’achat en magasin.