Les Français et la publicité digitale : le grand (dés)amour ? Azerion fait le point dans une étude

L’inventeur de la télévision peut dormir sur ses deux oreilles.

Azerion, la plateforme publicitaire européenne omnicanale, a récemment mené une étude révélant les insights sur la façon dont les Français perçoivent la publicité sur les écrans digitaux. L’étude, réalisée du 28 août au 8 septembre 2023 auprès de 3000 personnes volontaires, a utilisé la technologie de diffusion automatique et personnalisée de questionnaires digitaux d’Azerion pour obtenir des réponses.

Les résultats de l’étude dévoilent les plateformes publicitaires les plus captivantes pour les Français. En tête du classement, nous retrouvons la télévision sollicitée par 32% des répondants qui reverrait une meilleure image selon 25% des Français, suivie des réseaux sociaux avec 13% et de l’audio par 10%. Mais qu’est-ce qui pousse les Français à préférer un canal publicitaire plutôt qu’un autre ?

En ce qui concerne les réseaux sociaux, les raisons de cette préférence sont variées : 28% estiment qu’ils aident à la mémorisation, 23% pensent qu’ils facilitent la compréhension, et 18% affirment qu’ils accélèrent l’intention d’achat.

Les raisons pour lesquelles les français sont plus réceptifs à l’audio sont pour 32% une aide à la mémorisation, tout comme les réseaux sociaux, pour son impact écologique plus faible selon 25% et grâce à la facilitation de la compréhension du message pour 18% des français. Les canaux préférés pour recevoir de la publicité auditive sont la Radio FM (44%), la radio digitale (26%), le streaming (17%) et les podcasts (13%).

L’analyse va plus loin en explorant les complémentarités entre les différents leviers publicitaires. Le principal levier de la télévision est l’audio avec 30%, à l’inverse, celui de l’audio est la télévision et celui des réseaux sociaux est également la télévision avec 36%.