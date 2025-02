Impossible d’ignorer cette campagne d’AUSTRALIEGAD

L'agence remporte le Top 5 Scan Book de décembre avec #NePasIgnorer.

Pour finir l’année 2024, c’est la cause des violences faites aux femmes qui se démarque. C’est la campagne réalisée par AUSTRALIEGAD pour La Fondation des Femmes qui remporte le Top 5 Scan Book de décembre avec 5390 points, soit 1290 points de plus que l’agence à la deuxième place. De quoi commencer l’année 2025 sur de bonnes bases pour cette cause.

Alors que les témoignages de violences faites aux femmes atteignent des sommets depuis #MeToo, la prise en charge des victimes reste dramatiquement insuffisante. La Fondation des Femmes, avec l’agence AUSTRALIEGAD, lance une nouvelle campagne de sensibilisation et d’appel aux dons intitulée #NePasIgnorer. Jouant sur les codes des players vidéo, cette initiative interpelle sur l’urgence d’agir face à des chiffres alarmants : 94 % des plaintes pour viol classées sans suite, 40 % des victimes de violences conjugales laissées sans hébergement d’urgence, et un tiers des féminicides ayant déjà été signalés.

Pour porter ce message, de nombreuses personnalités telles qu’Amel Bent, Julie Gayet, Muriel Robin ou Camille Lellouche se mobilisent aux côtés d’associations comme M’endors Pas et Résonantes. Cette campagne, déployée du 19 novembre au 31 décembre 2024, a culminé lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, avec un dispositif d’influence. L’objectif est clair : dénoncer l’indifférence et rappeler que les dons sont essentiels pour protéger les victimes, soutenir les associations et faire évoluer les dispositifs d’accompagnement. « Contre l’indifférence, vos dons font la différence », un slogan qui résonne comme un appel à ne plus détourner le regard.