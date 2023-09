Les subtilités humaines que l’IA ne comprend pas (encore)

Les émotions traduites en chair et en os.

Les IA sont partout, et la plupart d’entre nous s’en sert à présent comme outils quotidiens. Qu’il s’agisse de corriger un texte, de chercher l’inspiration, de traduire du contenu en langue étrangère, ou de générer des images surprenantes, les IA sont en train de transformer le monde et nos vies. Cependant, ces outils restent aujourd’hui incapables de certaines choses… dont l’interprétation du langage corporel et les expressions faciales subtiles des humains font partie.

Dans cette campagne de l’agence Auge pour Translated, un outil de traduction mi humain mi IA, l’entreprise fait l’éloge de ce qui est unique aux humains, et que les machines ne peuvent reproduire et comprendre. Un discours assez étonnant pour un outil qui travaille de près avec ces technologies, mais qui est plein de sens au vu de ses valeurs, centrées autour… de l’humain.

Translated met donc en avant son expertise tout à fait humaine de traduction. Hasard de l’actualité, la campagne sort pile au moment où la fonctionnalité de traduction vidéo de HeyGen estomaque tous ceux qui ont pu l’essayer :