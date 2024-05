Violences sexuelles dans la pub : l’Assemblée valide une commission d’enquête

Une nouvelle bataille gagnée.

C’est ce jeudi 2 mai que l’Assemblée nationale a adopté l’ouverture d’une commission d’enquête permettant d’étudier les abus et les violences dans le monde du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité.

Cette mesure a été approuvée à l’unanimité, sous l’émotion de l’actrice et réalisatrice Judith Godèche qui avait formulé cette demande à de multiples reprises. Elle représente une figure majeure de la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs depuis qu’elle a porté plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon, tous deux cinéastes, pour des faits remontant à son adolescence. “C’était extrêmement émouvant d’entendre ces mots dans un lieu où on fait les lois, alors qu’il y a une absence de la loi sur les tournages.”, a-t-elle déclaré.

Grâce à ce texte, plusieurs mesures vont être mises en place :

– Une évaluation de la situation des mineurs dans les milieux du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant et de la publicité ;

– Un état des lieux des violences commises sur les majeurs dans ces mêmes milieux ;

L’identification des défaillances et des mécanismes qui permettent ces éventuels abus et violences ;

– L’émission des recommandations sur les réponses à apporter.

L’ouverture de cette commission constitue une belle progression dans un combat déjà bien entamé, également dans le monde de la publicité. En effet, plusieurs affaires d’harcèlement sexuel dans le milieu des agences avaient été révélées en 2019. Pour faire face à cela, le mouvement #MeTooPub avait été créé ainsi que des collectifs comme Les Lionnes ou BalanceTonAgency qui se battent notamment pour la protection des femmes dans le secteur de la publicité.

Les auditions débuteront autour du 20 mai pour une durée de six mois, suite auxquelles un rapport sera présenté.