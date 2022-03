Voici l’impact d’une semaine sans activité physique sur votre santé mentale

Une étude menée par Asics.

ASICS vient de dévoiler l’expérience Mind Race, dans laquelle des personnes sportives – de l’amateur jusqu’au médaillé olympique – ont interrompu leurs habitudes d’entraînement pour mesurer l’impact du sport sur l’esprit. Cet effet était selon l’étude comparable à celui d’une semaine de privation de sommeil, les participants ayant connu une augmentation de 23 % des pensées parasites.

Brendon Stubbs, un chercheur spécialisé dans la relation entre activité physique et santé mentale, a suivi l’état d’esprit des participants qui ont accepté d’interrompre leur routine d’exercice pendant une semaine. Les résultats sont éloquents : leur bien-être cognitif et émotionnel s’est détérioré. Lorsque les participants ont cessé de faire de l’exercice, leur confiance en soi a diminué de 20 %, leur positivité de 16 %, leur niveau d’énergie de 23 % et leur capacité à faire face au stress de 22 %.

En résumé, après une semaine d’inactivité, les scores d’humeur globale des participants ont chuté de 18 % en moyenne, passant de 68 % lorsqu’ils étaient physiquement actifs à 55 % lorsqu’ils ont cessé de faire de l’exercice.

En revanche, tous les participants ont connu une amélioration immédiate lorsqu’ils ont repris l’exercice. Cela prouve que les effets négatifs de l’inactivité peuvent être rapidement inversés. Brendon Stubbs a également analysé les données des participants à l’étude Mind Uplifter qui a interrogé des milliers de personnes depuis juin 2021. Les résultats montrent que 15 minutes d’exercice seulement peuvent avoir un impact positif sur notre humeur.

Gary Raucher, vice-président marketing d’ASICS EMEA, a déclaré : « Notre philosophie fondatrice est littéralement dans notre nom, Anima Sana In Corpore Sano (un esprit sain dans un corps sain). Nous sommes convaincus des bienfaits du sport sur le corps et l’esprit ; c’est d’autant plus d’actualité aujourd’hui. Nous savons que les deux dernières années ont entraîné des conséquences mentales pour beaucoup de personnes. Et même si ce n’est pas la solution pour tout le monde, nous savons que l’exercice peut faire la différence. Nous espérons inciter davantage de personnes à bouger avec ASICS, ne serait-ce que 15mn09, pour en ressentir les bienfaits sur le mental. »