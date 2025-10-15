Les Underdogs d’Apple nous font le coup de la panne

Par Myléna T. le 15/10/2025

Temps de lecture : 2 min

Mac : 1, écran bleu : 0.

Apple signe un nouveau chapitre de sa saga publicitaire « The Underdogs ». Le film, diffusé depuis le 13 octobre, prend place lors d’un salon fictif baptisé Container Con, consacré à l’emballage durable. Réalisée par Bertie Ellwood (Object & Animal), ce court-métrage publicitaire de huit minutes s’appuie sur une diffusion en ligne et marque la huitième aventure de la bande de collègues-entrepreneurs d’Apple.

Dans cet épisode intitulé Blue Screen of Death, les Underdogs voient leur salon professionnel paralysé par une panne généralisée. Tous les écrans passent au bleu, référence appuyée au fameux message d’erreur de Microsoft. Seuls les Mac continuent de fonctionner, permettant à l’équipe de poursuivre sa démonstration sans accroc. Une scène ironique où un appel FaceTime souligne subtilement la supériorité du système Apple.

Au-delà du pic adressé à son rival, Apple s’en sert pour démontrer la robustesse de son écosystème matériel et logiciel dans un contexte B to B. Les produits sont mis en scène sans emphase, via une mini-série humoristique centrée sur l’entreprise où humour et efficacité s’entremêlent. 

Cette nouvelle version confirme la solidité d’une série devenue un pilier du brand content d’Apple. Avec son ton à la fois ironique et bienveillant, The Underdogs continue d’incarner l’esprit d’ingéniosité et de collaboration que la marque associe à ses produits. En jouant sur les codes du sitcom d’entreprise, Apple parvient à faire passer un message technologique tout en restant accessible, divertissant et fidèle à son ADN : celui d’une créativité qui ne s’interrompt jamais, même face à un écran bleu.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Apple
  • Pays : Global
  • Diffusion : Octobre 2025

