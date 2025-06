Apple rebaptise le boulevard Haussmann « boulevard Ousmane »

Serait-il temps de re-moderniser Paris ?

Surprise pour les utilisateurs d’Apple Plans ce week-end : le boulevard Haussmann, l’une des artères les plus connues de Paris, y est apparu sous un tout autre nom. Rebaptisé « boulevard Ousmane », il a brièvement rendu hommage… à Ousmane Dembélé, ailier du Paris Saint-Germain.

L’origine de ce renommage insolite remonte à une initiative de supporters du PSG. Dans les jours qui ont suivi le titre de champion de France du club parisien, des autocollants ont été apposés au-dessus des plaques officielles du boulevard Haussmann. On pouvait y lire : « Boulevard Ousmane – décrocheur d’étoile depuis 2025 », clin d’œil au joueur et à la quête de la première étoile du PSG en Ligue des champions.

Un supporter du PSG a rebaptisé le Boulevard Haussmann avec un autocollant « 𝗕𝗢𝗨𝗟𝗘𝗩𝗔𝗥𝗗 𝗢𝗨𝗦𝗠𝗔𝗡𝗘 » 😅 pic.twitter.com/wg5zycya6K — Vibes Foot (@VibesFoot) June 5, 2025

Ousmane Dembele a un boulevard en son nom… je ne sais pas si un joueur dans l’histoire du foot a pu réaliser ça mais bravo pic.twitter.com/Ebzjr0CWHB — Y⭕️USS (@Youssnk) June 23, 2025

Les stickers sont restés en place quelques heures seulement, mais visiblement suffisamment longtemps pour que plusieurs contributeurs – ou blagueurs – signalent ou entrent cette information dans les données cartographiques alimentant Apple Plans. L’application, qui fonctionne en partie de manière collaborative, a alors brièvement affiché le faux nom dans ses résultats de recherche.

Ni Apple ni la mairie de Paris n’ont commenté l’incident, qui a depuis été corrigé. Mais cette anecdote illustre la porosité entre l’espace physique et numérique, et la manière dont une simple blague de supporters peut se retrouver visible à grande échelle, même sur des services utilisés par des millions d’utilisateurs. À croire que le pouvoir de la communauté est plus fort que tout.

Aucun projet de rebaptiser officiellement le boulevard Haussmann — du nom du préfet qui a remodelé Paris sous Napoléon III — n’est bien sûr envisagé. Mais Ousmane Dembélé, lui, aura eu droit à son morceau de Paris… le temps d’un week-end.