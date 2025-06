Le panorama 2025 des adtechs et médias français

La French Alternative.

Alors que Google, Meta ou Amazon s’accaparent toujours l’essentiel des budgets publicitaires en ligne, une initiative française continue de creuser son sillon : La French Alternative, un panorama des acteurs locaux de la pub digitale, imaginé par Antvoice et son CEO, Alban Peltier. L’idée ? Mettre en lumière les alternatives made in France aux géants du web, trop souvent incontournables dans les stratégies média.

Pour cette édition 2025, le projet prend de l’ampleur : 230 entreprises y figurent, réparties entre médias et fournisseurs de technologies publicitaires (adtechs voire martechs). Un chiffre en hausse par rapport à l’année précédente, malgré un marché en perpétuelle recomposition — entre consolidations, rachats et disparitions.

La French Alternative 2025 n’a pas la prétention de permettre à annoncer de collaborer uniquement avec des acteurs français pour ses plans média, mais elle propose une autre lecture du marché. Une lecture plus locale, plus ouverte, et peut-être plus adaptée aux enjeux actuels de performance, de responsabilité et de souveraineté.