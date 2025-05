Amazon automatise les fiches produits avec l’IA : vers la mort du SEO ?

L’optimisation générative gagne du terrain.

Amazon continue de muscler son arsenal d’intelligence artificielle avec le lancement de Enhance My Listing (EML), un nouvel outil génératif intégré à Seller Central. L’objectif ? Permettre aux vendeurs de créer ou optimiser leurs fiches produits en quelques clics, grâce à des suggestions automatisées de titres, descriptions, attributs et éléments manquants. Alimenté par Amazon Bedrock (le module d’AWS qui permet d’accéder aux principaux modèles d’IA générative du marché), le service analyse les tendances d’achat, les comportements clients et les données de performance pour proposer des contenus censés améliorer l’engagement.

Depuis le déploiement progressif de ces outils en 2023, plus de 900 000 vendeurs auraient adopté les fonctionnalités génératives, affirme Amazon. Le taux d’acceptation des contenus proposés atteindrait 90 %, sans modification majeure de la part des marchands. Ces derniers enregistreraient en moyenne une amélioration de 40 % de la qualité de leurs fiches produits, selon les propres indicateurs d’Amazon.

Parmi les premiers utilisateurs satisfaits, Michael et Cynthia Gore, fondateurs de C&M Personal Gifts, témoignent pour Amazon : « L’IA est formidable, et elle s’améliore avec le temps. Elle génère désormais des points-clés détaillés et des descriptions, et rend nos plus de 800 fiches produits plus homogènes. Jusqu’à présent, nous avons créé environ 300 fiches avec cet outil, et elles sont plus faciles à trouver et à acheter que jamais. »

Même retour d’expérience chez Campcraft Outdoors, une PME américaine spécialisée dans les équipements de survie : « Créer une fiche me prenait une heure auparavant, mais avec l’IA générative, il me suffit de téléverser des photos et le contenu est généré en moins de 15 minutes. »

Pour Retail 4 Brands, qui a analysé les suggestions d’EML sur plusieurs catalogues, le constat est nuancé. Oui, les textes sont pertinents, denses en mots-clés, bien structurés. Mais à force d’optimisation automatisée, tous les contenus finissent par se ressembler. Une homogénéité utile pour le référencement, mais peu propice à la différenciation.

Autre limite : l’IA ne saisit pas toujours l’angle distinctif d’une marque. Résultat : des fiches « propres » mais génériques, qui passent à côté de l’argument différenciateur ou de la promesse produit.

Si toutes les marques publient le même type de contenus “optimisés”, l’algorithme Amazon pourrait, à terme, accorder moins de poids au SEO classique. D’autres signaux – engagement, taux de retour, prix, performance post-achat – pourraient alors prendre le relais dans le classement des résultats.

Ce basculement marque la fin progressive d’un SEO mécanique basé sur des mots-clés cachés en back-end, au profit d’un SEO plus stratégique. Comprendre le parcours client, tester des visuels A/B, travailler l’expérience utilisateur ou l’après-vente : autant de leviers que l’IA ne couvre pas, ou pas encore.

La rédaction artisanale laisse place à un rôle de pilotage de l’IA et d’analyse produit. Le facteur humain reste essentiel : dans de nombreux cas, les textes générés nécessitent des ajustements pour coller réellement à l’intention de la marque.

Enhance My Listing s’inscrit dans une démarche plus large. Amazon avait déjà introduit en 2023 des outils de création automatique de fiches produits à partir d’un simple texte, d’une image ou d’un lien URL. En mars 2024, ces fonctionnalités se sont élargies à la création en masse via tableur.

L’IA générative permet aussi d’améliorer l’A+ Content (carrousels, comparatifs, récits de marque) ou encore de générer automatiquement des vidéos publicitaires à partir d’une image produit. Ces innovations profitent notamment aux petites marques ne disposant pas des ressources internes pour produire des contenus riches.

Enfin, Amazon teste Project Amelia, un assistant IA personnalisé capable d’analyser les performances d’un vendeur, de recommander des actions stratégiques, voire de les exécuter à sa place. Une sorte de conseiller virtuel, toujours disponible depuis Seller Central.