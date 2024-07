Climat : l’Alliance Digitale veut rassembler les acteurs de l’évaluation et de la réduction carbone de la publicité digitale 

Prêts à en faire partie ?

L’Alliance Digitale, à travers sa commission Sustainability, inaugure une initiative visant à dresser une cartographie exhaustive des acteurs spécialisés dans l’évaluation environnementale de la publicité digitale. Cette démarche est essentielle pour offrir aux annonceurs, agences média et de création, régies publicitaires, éditeurs et acteurs de l’adtech une vue d’ensemble sur ce marché émergent et en pleine expansion. Le but ? Promouvoir des pratiques publicitaires plus durables et responsables.

Cette cartographie se concentrera spécifiquement sur l’évaluation de l’empreinte carbone des campagnes digitales et des emplacements publicitaires des éditeurs, ainsi que sur les stratégies innovantes pour réduire cet impact. Sont exclus de cette initiative les bilans carbone des entreprises et la production audiovisuelle. L’objectif est de mettre en lumière les entreprises opérant en France, dont l’activité principale est l’évaluation et/ou la réduction de l’empreinte carbone de la publicité digitale, y compris les cabinets de conseil spécialisés et les technologies adtech innovantes, tout en excluant les calculateurs carbone d’agences média ou de publicité.

Pour mener à bien ce projet, l’Alliance Digitale sollicite la participation des experts du secteur. Les professionnels peuvent contribuer en remplissant un questionnaire rapide, permettant ainsi de partager leur expertise et d’enrichir cette cartographie. Cette contribution aidera à développer une compréhension approfondie et à encourager l’adoption de pratiques publicitaires plus vertes et durables.

Dans le même temps, le SRI et Alliance Digitale annoncent la mise à disposition en open source de leur Référentiel de mesure de l’empreinte carbone et de sa base de données associée, désormais appelé « Digital Carbon Framework ». Cette solution, codée en langage Python et accessible sur GitHub, permet à la communauté de l’intégrer dans ses outils de mesure, d’identifier des améliorations et de proposer des modifications. Cette initiative, facilitant l’exploitation par l’ensemble du marché, incarne un esprit de collaboration et d’ouverture visant à rendre les pratiques publicitaires plus durables.

Cette annonce intervient alors que le GARM (Global Alliance for Responsible Media) a lancé le Global Media Sustainability Framework, un référentiel commun pour une mesure cohérente et comparable de l’empreinte carbone des campagnes. La méthodologie de calcul du SRI et d’Alliance Digitale, déjà intégrée à Oneframe, le référentiel carbone de l’Union des Marques, a largement influencé ces travaux internationaux.

Hélène Chartier, directrice générale du SRI, et Arthur Millet, directeur général d’Alliance Digitale, réaffirment ainsi leur engagement dans ce projet dans un communiqué : « Toute contribution, grande ou petite, est précieuse pour le développement continu du Digital Carbon Framework. Les différentes expertises et perspectives seront très utiles pour faire évoluer ce projet si important pour notre secteur c’est pourquoi nous appelons l’ensemble des experts à rejoindre le Digital Carbon Framework sur GitHub. »