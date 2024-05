L’Alliance Digitale dévoile ses éco-gestes pour un achat programmatique responsable

La bible des pratiques écolo.

La question de la responsabilité écologique toquant à la porte, le secteur de la publicité connaît depuis quelques années une évolution vers une communication plus durable. Il peut cependant paraître difficile de trouver des solutions quand on veut se démarquer et innover. L’Alliance Digitale a trouvé la solution pour vous épauler dans cette démarche verte.

L’association professionnelle a tout d’abord sorti en avril 2023 le “Guide des éco-gestes de l’achat média programmatique” qui offre aux marques une panoplie d’outils et de stratégies pour communiquer plus responsablement. En effet, l’utilisation de programmatique, qui permet d’automatiser la diffusion tout en rendant la publicité plus visible, a une empreinte environnementale assez conséquente.

Pour agrémenter ce premier dispositif, l’Alliance Digitale a créé cette année la “Bibliothèque de Cas Pratiques”. Composée de cas concrets et réels, celle-ci a pour objectif d’apporter aux agences, annonceurs, éditeurs et adtech des exemples d’actions responsables qui pourraient être mises en œuvre.

À chaque page de cette bibliothèque, une légende indiquant la catégorie de l’action et qui est en possibilité de la mettre en place. Ajouté à cela : des résultats chiffrés ainsi qu’un processus de mise en place.

Ce document se veut utile dans l’accompagnement des différentes entreprises, pour diminuer leur impact environnemental tout en gardant de l’efficacité. Alors n’hésitez plus à consulter cette Bibliothèque des Cas Pratiques !