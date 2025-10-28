IKEA signe une campagne puissante — sans montrer le moindre produit

Par Gabrielle S. le 28/10/2025

Temps de lecture : 2 min

Là où la vie va, il y a IKEA.

Pour IKEA Suède, l’agence Åkestam Holst a conçu une nouvelle campagne minimaliste d’affiches et de films publicitaires, “Wherever Life Goes”, dévoilée le 25 octobre dernier. Et aucun meuble n’y figure. Un pari risqué, mais réussi pour la marque suédoise, qui mise tout sur la force de la suggestion et la faculté de compréhension de ses publics cibles.

Une larme qui coule, une échographie… Ces nouvelles vidéos et visuels mettent en scène des moments de la vie quotidienne, d’une humanité touchante, avec une attention particulière portée aux détails. Dans l’un des spots, deux adolescents échangent un baiser : apparait ensuite le prix d’un lit double chez IKEA. Sur un fond musical jazzy acoustique, la publicité n’a pas besoin de montrer ce lit pour en faire comprendre la nécessité.

Face aux problèmes pratiques que posent les situations décrites par la campagne, les produits IKEA à peine mentionnés deviennent comme des solutions évidentes. Nul besoin même de musique de fond quand on a le plaisir d’entendre un enfant inexpérimenté gratter les cordes d’un violon : l’écran absorbeur de son proposé par IKEA devient indispensable.

Dans la lignée de sa campagne précédente “Made For Life”, la marque affiche son ambition d’accompagner les consommateurs tout au long de leur vie, peu importe où elle les mène. C’est le sens de cette nouvelle devise : “Wherever Life Goes”, qui sonne à la fois juste et rassurante en cette période de grandes incertitudes.

Les affiches

Les films

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : IKEA
  • Agence : Åkestam Holst
  • Pays : Suède
  • Diffusion : Octobre 2025

