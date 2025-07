Adam & Eve surfe sur la tendance des cahiers de vacances pour adultes

Retour en enfance… version +18.

Adam & Eve, boutique en ligne de jouets pour adultes, investit un terrain inattendu pour sa dernière campagne : celui du cahier de vacances. Un support print qui sera distribué gratuitement en 20 000 exemplaires dans les rues de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux du 17 au 20 juillet, chaque soir à partir de 20h. Une opération estivale qui surfe sur une tendance bien installée.

Depuis quelques années, les cahiers de vacances ne sont plus réservés exclusivement aux enfants. Devenus objets de divertissement, de développement personnel ou d’engagement, ils séduisent aussi les adultes, et les marques en quête de formats déconnectés et ludiques. Adam & Eve s’inscrit dans ce mouvement, avec un contenu pensé pour mêler détente et information : jeux, horoscope, histoire courte, recette de cocktail et rappels de prévention autour de la sexualité.

Loin d’un simple support promotionnel, ce cahier illustre un virage stratégique plus large : proposer un contenu utile et contextualisé, sans recourir aux codes classiques de la publicité. Une approche qui privilégie la proximité, en misant sur un temps fort qui est l’été, et un moment de disponibilité mentale propice à l’attention.

À travers ce cahier, Adam & Eve adopte un ton à la fois léger et responsable, en phase avec les attentes d’un public adulte en quête de contenu à la fois divertissant et informatif. À nouveau en partenariat avec l’association Sexe et Consentement, la marque rappelle que “Sans oui, c’est non” : un principe clair qui accompagne l’ensemble des activités, pour que tout moment partagé rime toujours avec respect et sécurité. Une manière pour Adam & Eve de conjuguer communication estivale et message de fond, sans jamais perdre de vue l’essentiel.