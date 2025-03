Adam & Eve et Sexe et Consentement s’allient pour une culture du consentement

Sans oui, c’est non.

Alors que le consentement reste un enjeu sociétal majeur, Adam & Eve et l’association Sexe et Consentement unissent leurs forces pour faire évoluer les mentalités. Un partenariat qui ambitionne d’inscrire le consentement au cœur des pratiques culturelles et commerciales.

D’après le SexReport d’Adam & Eve, seulement 15 % des Français·es déclarent avoir abordé la question du consentement dans leurs cours d’éducation sexuelle à l’école. Un chiffre qui souligne la nécessité d’une sensibilisation accrue sur cette thématique cruciale.

Pour Adam & Eve, la question du consentement est intrinsèquement liée aux réflexions sur le corps, l’intimité et le désir. Face à cette responsabilité, la marque s’engage aux côtés de l’association Sexe et Consentement, active depuis 2019 sur ces enjeux.

L’objectif de cette collaboration est clair : intégrer le consentement comme une norme culturelle et publicitaire. Pour cela, plusieurs initiatives seront mises en place :

– Une communication repensée, avec l’ajout de mentions explicites sur les supports de campagne. La première illustration de cette démarche est visible dans la dernière campagne Saint-Valentin 2025 d’Adam & Eve, arborant le message « Sans oui, c’est non. »

– Des contenus pédagogiques enrichis, où le consentement sera traité de manière informative et accessible sur le site et les fiches produits.

– Des packagings engagés, intégrant des messages sur l’importance du consentement dans les relations intimes.

– Des actions de communication ciblées, pour maintenir le sujet visible et encourager un dialogue public.

Cette initiative ne se veut pas ponctuelle : Adam & Eve et Sexe et Consentement visent un engagement durable. La création d’un vocabulaire spécifique pour les packagings et les publicités est en cours, et des échanges avec des acteurs politiques et du secteur sont envisagés pour structurer une approche collective, selon le communiqué.

Un projet qui illustre une prise de position forte de la part d’une marque de la sextech, et qui pourrait bien inspirer d’autres acteurs du marché à faire du consentement un pilier incontournable de la communication et de l’expérience utilisateur.