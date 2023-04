Le prix des œufs augmente ? Sortez avec un fermier !

Just crack an egg… Et vous, qui vous fera craquer ?

Les Américains le savent, le prix des œufs a augmenté de 36% par rapport à l’an passé. Mais alors, que faire pour continuer à se procurer ces délicieux – et nécessaires – ingrédients sans se ruiner ? Just crack an egg, une marque du groupe Kraft Heinz, a besoin que ses clients puissent se procurer des œufs pour pouvoir continuer à vendre. C’est pourquoi, avec l’aide de l’agence Alison Brod Marketing + Communications (ABMC), la marque a collaboré avec l’application de rencontre Farmers Only.

Pour participer, rien de plus simple : il vous faudra acheter un produit de la marque et télécharger votre reçu sur le site de Farmers Only, afin de recevoir un an d’abonnement premium offert. Par la suite, la tâche vous incombe de vous procurer des œufs auprès de ceux ou celles que vous parviendrez à rencontrer…. de quelque manière que ce soit.

Cette collaboration bénéficie aux communautés des deux marques : les clients de Just crack an egg peuvent trouver les œufs qui leur manquent tant et continuer de profiter de leurs omelettes micro-ondables signatures de la marque, tout en tentant de trouver l’amour, tandis que les fermiers sur Farmers Only peuvent profiter de profils plus variés sur l’application.

Bien sûr, cette opération publicitaire est à prendre avec humour et est orientée brand content et notoriété. Ce type de campagnes tente d’avoir une influence sur l’opinion que les consommateurs pourront avoir de la marque, en montrant une facette de sa personnalité ainsi que ses engagements.