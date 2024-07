Cet assureur compatit avec les parents des futurs athlètes olympiques

C’est fini, la gouvernance des petits athlètes !

Les Jeux Olympiques n’ont jamais été aussi proches, et c’est sans aucun doute l’occasion pour tous les parents de se souvenir que les manigances de leurs enfants leur réservent un bel avenir. Enfin, ça, c’est bien ce qu’on peut dire quand on n’a pas de petit athlète à sa charge, mais quand on est celui ou celle qui doit nettoyer / réparer / soigner derrière ce futur sportif, alors cela devient plus compliqué…

Fort heureusement, cette campagne de AAMI affirme vous soutenir à travers les difficultés qu’amènent avec eux les petits champions. Bon, cela ne semble s’appliquer qu’aux Australiens ; mais il existe sûrement des assureurs qui pourront vous aider en France aussi, non ?

Cette campagne, qui nous rappelle « Thank you, Mom » de P&G dans un tout autre genre, est diffusée en TV, BVOD, cinéma, social, radio, Spotify, et OOH. De quoi ne pas passer à côté !