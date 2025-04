Thomas Jamet et Régis Langlade créent l’agence 7KIDS au sein du groupe Labelium

Entre digital et offline.

Le 28 avril, le groupe Labelium, acteur du marketing digital, a annoncé le lancement de 7KIDS, une nouvelle agence fondée par Thomas Jamet et Régis Langlade. Cette entité a pour ambition d’incarner la convergence média, en unifiant la performance digitale du groupe et la puissance des médias offline. Soutenue par Labelium, 7KIDS vise à repenser le modèle d’agence média sur le marché français.

“Agence média, ça ne veut plus dire grand-chose. Nous ne nous sommes pas contentés de nous demander ce que signifierait réinventer une agence de ce type en 2025. Nous avons plongé au cœur de cette question, explorant les fractures du marché, les attentes des annonceurs, et surtout, les potentialités inexploitées de la convergence entre online et offline. Pour 7KIDS, l’ambition est claire : dépasser le modèle existant. Nous voulons créer un nouveau paradigme où la stratégie, la créativité, les données, et la convergence sont la source d’une croissance authentique et durable pour nos clients” déclare Thomas Jamet, fondateur et CEO de 7KIDS.

L’agence se donne comme objectif d’unifier l’excellence et la performance digitale du groupe Labelium avec la puissance et l’authenticité du média offline, offrant ainsi une vision synergique où chaque canal amplifie l’autre. En réunissant le meilleur des deux mondes, ils entendent dépasser le simple cadre de l’agence média traditionnelle. “Nous réunissons le meilleur des deux mondes : les principes intemporels de la construction de marque avec des stratégies modernes et axées sur les données” précise Régis Langlade, fondateur et COO. 7KIDS privilégiera des stratégies qualitatives via une approche “premium du haut de funnel”, mêlant branding, créativité média, trading offline et brand content, appuyée par les 600 talents digitaux du groupe Labelium en France.

L’agence se positionne également comme un acteur clé dans la croissance globale de l’écosystème média, en tissant des alliances solides avec les acteurs du marché, régies publicitaires et éditeurs. La création de 7KIDS est le résultat de la rencontre entre le projet entrepreneurial de Thomas Jamet et Régis Langlade et le groupe Labelium, comme le souligne Stéphane Levy, président de Labelium : “Ce projet incarne l’esprit entrepreneurial du groupe et ouvre la voie à une convergence encore plus forte entre nos expertises digitales et la puissance émotionnelle du offline. L’arrivée de Thomas et Régis et la création de notre offre offline avec 7KIDS nous permet de renforcer encore plus notre capacité à servir nos clients et notre ambition de leadership.” Grâce à la combinaison de l’expertise numérique de Labelium et du positionnement média de 7KIDS, l’agence entend maximiser l’impact des stratégies omnicanales sur le marché.