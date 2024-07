10 ans après, oserez-vous le Ice Bucket Challenge ?

Un peu de fraîcheur ne fait pas de mal, la maladie de Charcot, si.

On a tendance à prendre un petit coup de vieux quand on entend que certains événements qui semblent proches sont déjà si loins. C’est le cas du Ice Bucket Challenge qui fête actuellement ses 10 ans.

Pour ceux qui auraient oublié, le Ice Bucket Challenge est un défi venu tout droit des États-Unis, visant à se verser un seau d’eau glacée sur la tête. L’action a été initiée par Pete Frates (avec Pat Quinn), pour lutter contre la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot, dont il était atteint. Il en est malheureusement décédé en 2019.

Cependant, le combat, lui, continue encore 10 ans après. Et pour fêter cette décennie, le challenge espère bien obtenir le même succès qu’à ses débuts. Bill Gates, Barack Obama, LeBron James, Johnny Hallyday : les plus grandes célébrités s’étaient prêtées au jeu en 2014, et l’ALS Association a récupéré 115 millions de dollars de dons.

Afin de relancer le challenge, l’association lance un appel à tous les internautes en les incitant à publier la plus belle vidéo d’eux-mêmes, réalisant le défi, sous le hashtag #IceBucket10.

Si vous n’êtes pas un.e amateur.e de réseaux sociaux, vous pouvez également publier votre vidéo sur le mur numérique de l’association. Pour les plus frileux, il est possible de simplement faire un don contre la maladie.

Alors, à vos smartphones.