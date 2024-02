WWF fixe dans Google Agenda les dates d’extinction d’espèces

Et si vous étiez à leur place.

Que feriez-vous si vous étiez conscient du jour, du mois et de l’année exacte de votre décès ? Vous passeriez du temps avec votre famille, vos amis, vous feriez sûrement des activités que vous avez toujours rêvé de faire – visiter les sept merveilles du monde, sauter en parachute, grimper l’Everest. Et que feriez-vous si vous étiez conscient du jour, du mois et de l’année exacte de votre décès, mais qu’il était possible de changer le cours du temps et de vous permettre de survivre ? Vous donneriez tout pour rester en vie et empêcher votre disparition. Vous noteriez même la date de votre présumée mort sur un calendrier pour compter les jours qu’il vous reste pour être sauvé.

Selon National Geographic, la vie sur Terre a disparu à cinq reprises dû aux changements climatiques. Nous sommes aujourd’hui en voie vers la 6ᵉ extinction, causée non pas par les catastrophes météorologiques, mais bien par l’humain lui-même.

Au Danemark, WWF a voulu vous ouvrir les yeux de la population en créant un « Extinction Days Calendar », un calendrier Google qui permet de connaitre la date précise d’extinction d’une espèce. 26 octobre 2024 pour le marsouin du Pacifique. 13 août 2033 pour le loup rouge. 24 septembre 2070 pour le gorille de l’est. Voilà, c’est tout de suite plus parlant. On imaginera que la précision au jour près est davantage une vérité publicitaire que scientifique, mais cela le mérite d’être efficace !

Comme le précisent Jonathan Slynborg Fjord et Sophie Hotchkiss, tous deux responsables de la création chez &Co. / NoA, la crise d’extinction n’est pas lointaine, on peut d’ailleurs voir grâce au calendrier que l’une des espèces menacées, l’oiseau Akikiki, peut s’éteindre d’ici quelques semaines, car il n’en reste malheureusement que 10 en vie. Ces deux membres de l’agence, aussi à l’origine du projet, espèrent que le calendrier incitera les gens à se mobiliser et à agir avant qu’il ne soit trop tard.