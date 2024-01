Quelles ont été les IA les plus utilisées en 2023 ?

Avec un grand leader… attendu.

Cela ne vous surprendra pas, 2023 a été l’année des IA. Entre leur entrée dans la sphère publique et leurs développements spectaculaires, ces innovations ont rythmé l’année pour secouer le monde de la communication et au-delà. Et le progrès ne s’arrête pas ; demain, nous pourrions bien nous réveiller avec de nouvelles fonctionnalités clés de ChatGPT ou de Midjourney.

Mais ce marché foisonne… de nouvelles solutions chaque jour. Alors que seules quelques IA occupaient le marché au début de l’année, celles-ci se comptent maintenant par dizaine, bien que toutes ne jouissent pas de la même renommée. En effet, selon une étude dévoilée par Writerbuddy, menée grâce à Semrush (outil de référence dans le secteur du SEO) et examinant le trafic de plus de 3 000 outils d’intelligence artificielle, 50 de ces IA ont enregistré plus de 24 milliards de visites entre septembre 2022 et août 2023, soit 80 % du trafic total de l’industrie de l’IA sur la période étudiée, de septembre 2022 à août 2023.

L’industrie de l’intelligence artificielle connaît une croissance fulgurante, avec une fréquentation moyenne de 2 milliards de visites par mois, s’élevant même à 3,3 milliards au cours des six derniers mois. Sans surprise, ChatGPT à de loin devancé ses concurrents en enregistrant 60 % du traffic, soit 14 milliards de visites. Cette explosion est illustrée par une croissance exponentielle des outils d’IA, enregistrant une multiplication par 10,7 de leur fréquentation, soit une augmentation mensuelle moyenne de 236,3 millions de visites.

Si les États-Unis dominent ce secteur avec 5,5 milliards de visites, suivis de près par l’Europe avec 3,9 milliards, la France ne figure pas parmi les dix pays les plus actifs. Par ailleurs, l’accès à ces outils se fait majoritairement via mobile, représentant plus de 63 % des utilisateurs. Toutefois, une disparité notable de genre se dessine, avec une prédominance masculine (69,5%) comparée à la participation féminine (30,5%).

On notera aussi que Midjourney semble tout petit comparé à ChatGPT : 500 millions de visites, soit 29x moins que le chat d’OpenAI. Cela peut s’expliquer par la spécificité visuelle de Midjourney mais aussi par le fait que son utilisation dépende de l’app Discord et non d’un site web. Or l’étude, ne mesure que le trafic web ici, pas in-app.

Voici les 10 IA les plus utilisées entre septembre 2022 et août 2023

1. ChatGPT

2. Character AI

3. QuillBot

4. Midjourney

5. Hugging Face

6. Google Bard

7. NovelAI

8. CapCut

9. JanitorAI

10. Civitai