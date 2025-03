E-commerce : ce qui fait cliquer les Français

Mobile first.

L’e-commerce continue de croître en France, mais quelles sont les attentes des consommateurs ? La solution d’e-commerce française WiziShop a mené une étude pour décrypter les critères décisifs qui influencent leurs achats en ligne. Entre prix attractifs, confiance et expérience utilisateur, voici les tendances clés de l’année.

Les Français ont définitivement adopté l’e-commerce. Plus de la moitié des consommateurs (58,9 %) achètent en ligne plusieurs fois par mois, et 9,6 % passent même commande plusieurs fois par semaine. Seuls 31,5 % restent plus occasionnels dans leurs achats, ne cédant à la tentation que quelques fois par an.

Lorsqu’il s’agit de franchir le cap de l’achat, trois critères dominent :

– Les promotions et codes de réduction (31,5 %) : un levier incontournable pour séduire les consommateurs.

– Les avis clients (31,3 %) : un élément clé qui témoigne de la qualité et de la fiabilité d’un produit.

– La réputation de la marque ou du site (25,4 %) : un gage de confiance pour les acheteurs.

Preuve que la confiance est essentielle, 56,2 % des internautes déclarent que les avis clients sont le premier facteur de réassurance avant d’acheter.

L’étude met en évidence une tendance forte : l’e-commerce est avant tout mobile.

– 76,4 % des acheteurs réalisent leurs achats via leur smartphone.

– 55,6 % utilisent encore un ordinateur, mais en baisse par rapport aux années précédentes.

– Seuls 4,2 % passent commande sur tablette.

Problème : une mauvaise ergonomie mobile peut être fatale. 67,1 % des internautes abandonnent leur panier si la navigation est compliquée. Une alerte pour les e-commerçants qui doivent optimiser l’expérience utilisateur.

Si le « Made in France » séduit, il n’est pas toujours un impératif :

– 63 % des acheteurs y sont sensibles, mais sans que ce soit déterminant.

– 17,8 % en font un critère prioritaire.

L’engagement environnemental des marques devient cependant un vrai levier d’achat : 32,4 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un produit éthique, et 47,9 % le feraient selon les circonstances.

Les consommateurs ne se limitent plus aux grandes plateformes e-commerce. 31,9 % des acheteurs font davantage confiance aux petites boutiques en ligne, et 50 % sont ouverts à cette possibilité selon le contexte. Une opportunité pour les indépendants qui misent sur la transparence et l’authenticité.

Si 39,7 % des acheteurs apprécient la diversité des options de livraison, seuls 27,4 % considèrent cela comme un critère déterminant. À l’inverse, 31,5 % n’y prêtent pas une attention particulière.

Pour René Cotton, co-fondateur de WiziShop, ces tendances marquent un tournant :

“Cette étude révèle une évolution majeure de l’e-commerce : aujourd’hui, les consommateurs recherchent avant tout une expérience fluide, rassurante et transparente. 76 % des transactions se font sur mobile et 67 % des acheteurs abandonnent un site si la navigation est compliquée, prouvant que l’ergonomie et l’optimisation mobile sont devenues incontournables. Par ailleurs, la confiance joue un rôle clé : 56 % des consommateurs se fient aux avis clients, et près d’un sur deux est prêt à payer plus cher pour un produit vendu par une boutique écoresponsable. Ces chiffres montrent que l’e-commerce ne repose plus uniquement sur le prix ou la rapidité de livraison, mais sur une approche globale mêlant confiance, engagement et expérience utilisateur de qualité.”

Alors que l’e-commerce évolue, les marques doivent s’adapter pour répondre à ces nouvelles attentes et offrir une expérience d’achat sans friction. Ou « sans couture », comme cela se dit dans les conférences consacrées au marketing !