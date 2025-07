Gwyneth Paltrow, messie de la com de crise improbable d’Astronomer après l’affaire Coldplay

Coldpay, hot move.

C’est un de ces moments que seul internet sait nous offrir et que la pop culture intronise et memifie. Gwyneth Paltrow, ex-femme de Chris Martin, chanteur de Coldplay, engagée pour effectuer la com de crise d’Astronomer dont le CEO a démissionné quelques jours avant, surpris avec sa maitresse en plein concert du groupe…

Retour sur les faits : Il y a une dizaine de jours, Andy Byron, PDG de l’entreprise américaine Astronomer (spécialisée dans la gestion de flux de données open source via leur projet Apache Airflow), se fait griller avec sa maitresse, DRH de la même boite, lors d’un concert de Coldplay à Boston. Une kisscam, généralement “innocente” scanne la foule et détecte les amoureux pour immortaliser leur baiser. Echec et mat ce soir-là lorsque la caméra s’arrête sur eux et filme leur malaise en même temps que leur liaison clandestine.

« Soit ils ont une liaison, soit ils sont très timides », s’était d’ailleurs amusé le chanteur du groupe Chris Martin sur le moment.

Cofounder and Chief Product Officer Pete DeJoy is currently serving as interim CEO given Andy Byron has been placed on leave.



We will share more details as appropriate in the coming days. pic.twitter.com/VfgWPnfycl — Astronomer (@astronomerio) July 19, 2025

Une séquence qui fait le tour du monde et des réseaux sociaux et suscite une avalanche de commentaires moqueurs. La toile se gausse, mais les concernés jouent autant leur mariage que leur carrière. Dans la foulée, le CEO d’Astronomer démisionne, comme l’expliquait alors le communiqué de l’entreprise : “Nos dirigeants sont censés fixer des normes en matière de conduite et de responsabilité, et récemment, ces normes n’ont pas été respectées”, se justifie ainsi la start-up new-yorkaise. Quelques jours plus tard, on apprend que la femme surprise aux bras de PDG a également démissionné, même si, légalement, rien ne l’obligeait à une telle action.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025

L’affaire aurait pu en rester là, mais c’est mal connaitre la société du spectacle dans laquelle on vit. Ce week-end, on a ainsi vu apparaitre Gwyneth Paltrow, personnalité d’internet s’il en est, fondatrice du site Goop et ex-femme de Chris Martin, chanteur de Coldplay donc, dans une vidéo promotionnelle… d’Astronomer.

Certains commentaires crient au génie, d’autres s’attendaient plus à un mea-culpa de l’entreprise qu’un coup de com déguisé en communication de crise. Quitte à se montrer ironique, ouvert d’esprit et plein d’autodérision, une approche similaire aurait pu être envisagée avec les deux employés pris sur le fait, même s’il paraissait bien compliqué de poursuivre leurs responsabilités respectives après une telle publicité. Cette com de crise / coup de com se fait ainsi sur le dos de personne, certes fautive, mais aujourd’hui mis au pilori par toute la toile.

La femme qui a publié la vidéo, vu 127 millions de vues six jours plus tard, ne regrette rien : “On récolte ce que l’on sème”. Pour un “simple” adultère (pas de détournement de fonds, corruption, management toxique, etc.), la sentence est implacable. Mais Gwyneth, « porte-parole temporaire », tout en ironique, proclame : “Merci pour votre intérêt pour Astronomer”, et mine de rien, sourire en coin, profite de la mise en lumière opportune pour faire la promotion des solutions de l’entreprise, jusqu’ici peu connue du grand public. On peut ainsi apprécier le décalage entre la cible B2B très technique de la marque et ce coup de com ultra pop culture. D’autant que l’actrice en pré-retraite Gwyneth Paltrow, au-delà d’être l’ex-femme du leader de Cldplay, n’en est pas à sa première provocation marketing. À travers Goop, elle a bâti un empire autant admiré que moqué, vendant sans trembler des œufs de Jade ou des bougies parfumées à son anatomie (This Smells Like My Vagina, la traduction semble inutile). Son capital d’autodérision et son aisance face aux critiques en font une figure idéale pour incarner ce genre de retournement de situation par l’absurde.

Est-ce que cela vaut le cachet versé à Gwyneth Paltrow ? Astronomer semble répondre par l’affirmative.